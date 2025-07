Capitán, grumetes y polizones

Pedro Sánchez se empeña en mantenerse al frente del barco cuando hay mala mar. Lo que pasa es que no hay mala mar, sino olas de plata y azul. Comentaristas con más predicamento que el abajo firmante sostienen que no es problema de oleajes. El armador es responsable de contratar y asegurar que la tripulación cuente con las cualificaciones necesarias para operar el buque de manera segura y eficiente; pero la elección de la tripulación de un barco recae principalmente en el capitán o patrón, quien es responsable de la gestión y seguridad de la embarcación.

Ya cuando el capitán formó su primer gobierno en 2018, eligió a un grumete para ministro que le duró menos que dos peces de hielo en un wiski de los que se bebe Sabina. No supo que antes fue defraudador fiscal.

De Carmen Montón se difundieron informaciones que luego no resultaron ser ciertas sobre su carrera universitaria que le llevaron a la dimisión. Felizmente para ella luego desembarcó en Washington como Embajadora Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización Panamericana de la Salud. Menuda canonjía.

Quien defendiera en la tribuna del Congreso de los Diputados la única moción de censura triunfante desde 1978, José Luis Ábalos, ha resultado –presuntamente, claro– tan corrupto como los corruptos que él decía había en el PP. Va a resultar verdad tanto una cosa como la otra.

Ábalos no forma ya parte de la marinería del capitán, pero sigue de polizón con las ventajas (aforamiento ante el Tribunal Supremo) que eso conlleva. Otros polizones son Santos Cerdán, en peor situación personal ahora que su antecesor en la secretaría de organización del PSOE, Koldo García y Paco Salazar, que fue alcalde de Montellano (Sevilla).

Y de las andadas de estos cuatro nada sabía el capitán. Cuesta trabajo creerlo. Para elegir servicio doméstico antiguamente, cuando se solicitaba en la sección de los anuncios por palabras de la prensa en papel, se solía poner “inútil sin referencias”. No sabemos sin o con coma tras inútil. Pero el capitán no recabó referencias. O estaba al socaire. Tras lo que está aconteciendo, no estoy seguro de que haya más polizones a bordo. Ojo al vuelo del (C)UCO.