Combatirás el mal, lucharás, vencerás, todos te admirarán. Perseguido serás. Tú, que al pobre ayudarás, el poder combatirás, lucharás, vencerás. Bandolero siempre serás”.

Las líneas anteriores pertenecen a la canción con la que terminaban los capítulos de la serie Bandolero, que se emitió en Canal Sur entre febrero y mayo de 2002. Son más que conocidas por los millenials andaluces, que, como yo, nos criamos viendo Canal Sur 2 y celebrando el Día de Andalucía en el patio de nuestro colegio con un mollete de aceite y azúcar. Los millenials andaluces fuimos catalogados como “la generación del mollete” por el politólogo Jesús Jurado y nos caracterizamos por estar orgullosos de nuestra tierra y, sobre todo, de nuestro acento. Antes, nuestro acento era muestra de vulgaridad, de pobreza. Bien decía Manu Sánchez que el andaluz se pondría de moda tan pronto como fuéramos ricos. Manu, al igual que Roberto Leal o Eva González, son grandes defensores del acento andaluz en televisión. Como Malacara en los memes, Cruzcampo en los anuncios. ¿Quién no recuerda porqué a Lola Flores se le entendió en todo el mundo? Califato ¾ o los Aslándticos en la música. Podemos buscar decenas de ejemplos de personas que se reivindican andaluces y se niegan a renunciar a su acento o a ser considerados menos por sesear o cecear.

No quiero escribir una vez más sobre lo maravillosa que es nuestra tierra o sobre por qué debemos proteger nuestro acento. Quiero destacar algo que quedó en evidencia en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijoo: Andalucía no tiene voz propia en el Congreso. ERC, Junts y el PSC ponen voz a Cataluña; PNV y Bildu al País Vasco; el BNG (dentro de Sumar) a Galicia; CC a Canarias; UPN a Navarra; sin embargo, Andalucía habla a través de los partidos nacionales. Aquellos que no dudarán en anteponer sus intereses partidistas a los de Andalucía y los andaluces. Mi pregunta es: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir alzando la voz para cantar Nuestra navidad cada diciembre, pero callando cuando se trate de defender nuestros intereses? Sueño con el día en que un andalucismo transversal sea capaz de alzar la voz por los nueve millones de andaluces huérfanos de representación en el Congreso de los Diputados. Sueño con el día en que consigamos aparcar nuestras diferencias para luchar por la igualdad efectiva de todas y todos los andaluces.