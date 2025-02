Brocha gorda de Montero

Ayer en Bruselas, el presidente de la Junta ha dicho que no quiere ser presidente ahora del Comité de Regiones de Europa, para que no parezca que lo usa para tener fotos y proyectar su imagen en la campaña que se avecina. Que prefiere el turno dentro de dos años. Quizá. Pero ese puesto se lo reparten dos familias políticas y ha habido ocho populares y siete socialistas. Así que toca socialista. La campaña para las autonómicas, en todo caso, está lanzada desde que Pedro Sánchez decidió que María Jesús Montero animara a la tropa socialista. En el PP la han recibido a palos. La portavoz de la Junta lee peroratas malintencionadas en las referencias de los Consejos de Gobierno y los portavoces en el partido o el Parlamento también desacreditan a Montero. ¿Y Juanma Moreno? Él es incapaz de semejante maldad.

Ese trapicheo también lo hace su rival. Montero lleva semanas gritando que el Gobierno ha gastado en Andalucía en los últimos siete años 53.000 millones más que lo que la comunidad recibía con Rajoy. A ver. Siete años no lleva el PSOE en el Gobierno; se supone que esos cálculos son desde el último ejercicio completo del PP, 2017. Y la recaudación ha subido mucho desde entonces, salvo en 2020. Si sumamos, la Agencia Tributaria ha ingresado en los últimos siete años unos 250.000 millones más que en 2017.

Hay que añadir los fondos de la UE, con presupuesto duplicado durante al menos tres años por el efecto de los programas Next Generation. De ahí salen los 300.000 millones de fondos suplementarios que han ido a las comunidades autónomas, según dice Montero. Pero 53.000 millones serían sólo el 17,6% de los 300.000 para toda España; por debajo de lo que significa Andalucía por población o territorio. Así que, sin juegos malabares, a la ministra de Hacienda hay que recordarle que la región aspira a recibir una adecuada financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas, que desde 2009 ha estado un 5% por debajo del promedio nacional.

Ayer en Huelva, Montero ha vuelto a pintar números con brocha gorda. “El PP reclama 1.500 millones y ha renunciado a 1.800 para Andalucía en entregas a cuenta, al rechazar el decreto ómnibus”. Pero la cuestión está en el reparto, no en el montante. El día 26, vísperas del Día de Andalucía, ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Debe tener alguna propuesta sobre quitas de deuda y financiación autonómica que no desaire a su partido. Estaría bien que organice menos mítines y explique cómo equilibrará las cuentas regionales. La campaña ya no se para.