Este mes se cumplen 89 años del comienzo de las emisiones de la Primera Cadena de Televisión. Se trató de la Británica BBC. La British Broadcasting Corporation fue fundada el 18 de octubre de 1922 por un grupo de fabricantes de radios en Londres y, originalmente, se centraba en la transmisión de radio, pero en noviembre de 1936 comenzó a emitir también televisión. Desde su nacimiento quedó establecida como una entidad pública bajo una Carta Real garantizando su independencia y evitando controles políticos o comerciales. Financiada con un impuesto que pagan quienes tengan un receptor de TV en el Reino Unido, el precio lo fija anualmente el Gobierno británico y se acuerda en el Parlamento. Un impuesto similar se cobraba a los dueños de aparatos de radio, pero se suprimió en 1971. Hoy en día y ante la enorme proliferación de la oferta audiovisual existente, hay quienes cuestionan el impuesto, pero continúa manteniéndose con el beneplácito mayoritario de la sociedad británica que considera a la BBC un patrimonio capital de su país.

Este comportamiento se debe a que la BBC ha cumplido fielmente con el mandato que su primer director John Reith, estableció como objetivo a cumplir con su famosa frase de “formar, informar y entretener”. La calidad de sus programas de ficción, la credibilidad de sus informativos, los documentales y sus servicios exteriores han convertido a la BBC en la referencia que todo el mundo usa para describir lo que se entiende que debe de ser una buena televisión pública. Las razones abundan, baste con recordar algunos títulos producidos por la BBC: Dramas como Yo Claudio ; espacios de humor geniales como Monty Phyton´s Flying Circus; las adaptaciones de las novelas de John Le Carré que protagonizó Alec Ginness; los documentales que nos descubrieron al mundo antes de que lo habitásemos en Caminando con dinosaurios ; o productos más actuales como Fleabag o los Peaky Blinders son algunos de los muchos ejemplos que la BBC ofrece de su contribución a la Marca cultural del Reino Unido en todo el mundo.

Pero si hay una tarea en la que la BBC ha sido y es fundamental, es en la creación de una identidad común entre las cuatro naciones que forman el Reino Unido. A irlandeses, galeses, ingleses y escoceses nada les une más que la BBC, ni siquiera la familia Windsor. Aprendamos.