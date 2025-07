Estos que a cada cosa del Gobierno actual, haciendo gala de una amnesia ideológica preocupante, saltan indignados (es el 15M de los barrios guays) frente a la torsión democrática de Xanxe. No puedo menos que alucinar, porque yo era un indignado antes del 15M y lo he seguido siendo, porque ser de izquierdas es no dar por hecho que se vaya o llegue a sitio alguno, sino vivir críticamente.

¿De verdad lo que estamos viviendo es inédito? No le quito importancia, a la cárcel con todos ellos, pero uno ha aprendido a no fiarse de nada en un país que, como todos, tiene sus secretos, sus cloacas. Tengo la convicción de que se lo llevaban, pero ¿me sorprendería que se esté presionando para que ganen unas elecciones determinados personajes? No olvidemos algo muy sencillo: ya ni los sindicatos defienden a la clase trabajadora mayoritaria, que se cree que yendo de vacaciones y tratando con desprecio a los camareros o a emborracharse vacilando en discotecas son mejores que los inmigrantes, esto lo resume todo.

Perdón, en Cádiz, en el sector del Metal, como en Asturias y su tradición minera, hay atisbos de sindicalistas que o menean el culo o están en la puta calle. Conste que no me gustan las movilizaciones violentas, hablo del sustrato de lucha consciente y organizada frente al poder económico.

La corrupción está en el aire. Aumentar las penas no acaba con el corrupto, acendra su capacidad de adaptación, mejora sus habilidades. Somos corruptos porque lo somos en la vida cotidiana, los mismos que critican a los políticos roban por doquier y se excusan diciendo que si no roban ellos se lo llevan otros, o la estupidez de los impuestos... Y nadie se plantea que la verdadera malversación está en una gestión demente, sin objetivos y al servicio de los satélites de la Pública, siempre privados.

Hay que penar las estructuras. He defendido que se castigue fuertemente a las empresas corruptoras, que sean apartadas de los contratos públicos durante años o para siempre, que paguen indemnizaciones. Quizá deberíamos proponer que los partidos corruptos a partir de cierto nivel, de cargos y cantidades, deban descansar de presentarse a elecciones por un lustro. A quien interese la política, que se mueva y se busque la vida, pero el PSOE no debería poder presentarse en caso de condena, ni el PP, ni... Hay que ceder el protagonismo a la ciudadanía, porque la zorra guarda el gallinero.