Asuntos pendientes

Esta noche me ha costado mucho hallar el sueño, pues venían a mi mente noticias, titulares, frases e imágenes que me tenían desconcertada. Que si el Gobierno había firmado un acuerdo con un partido de derechas algo radical, como es Junts, y que además había tenido que reunirse con su líder fuera de España y con un intermediario para lograr el acuerdo que consiste en darle a este partido el control de la emigración en Cataluña. Sobre este tema por lo visto hay bastante letra pequeña a la que no llegamos con facilidad. Se habla de delegación compartida en el asunto migratorio y otros flecos; pero el caso es que lo que antes era inconstitucional, hoy es constitucional. Luego a qué escondite estamos jugando. No entiendo como el Gobierno de un país como España se tome con tan poco sentido de estado. Se puede cambiar de opinión, por supuesto faltaría más, pero cambiar de opinión cada dos por tres y en temas tan concluyentes para el país, me parece algo irresponsable. El caso es que no sabemos lo que tocará mañana.

Voy más lejos, últimamente se habla de una señorita de compañía llamada Jéssica que acompañó al que fuera ministro de España en viajes oficiales. A esta señorita se le puso un piso en el centro de Madrid. Y por lo visto todas estas cosas eran muy conocidas por quienes rodeaban al señor ministro, el cual gustaba de compañías femeninas. El señor Koldo, ayudante del señor ministro, administraba dineros y favores; además, su familia formaba parte del clan administrativo.

Y por si fuera poco un tal Aldama sale de la cárcel para facilitar testimonios sobre el caso que le tenía en prisión. A partir de aquí empiezan a salir nombres y documentos, testigos e imputados. Después resulta que el hermano de un presidente del Gobierno tiene un cargo y no recuerda el despacho donde desempeña este cargo y sus cuentas de hacienda las cotiza en otro país.

Vamos , que con razón no podía conciliar el sueño. Lo peor es que no se trataba de una pesadilla, sino de una realidad, una especie de trampa de la que no podemos salir con facilidad, pues algunos se empeñan en decir que hay que apechugar con lo que hay porque si no viene la derecha (con la que se pacta sobre migración, pero son necesarios) y nos enteraremos de lo quees bueno. Usan sólo blanco y negro en sus vestimentas, son brutos y abyectos, llevan perros feroces y mienten más que nadie. Eso es lo que hay.