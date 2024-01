Estas últimas semanas de 2023 hemos podido leer varios estudios analizando los resultados del Informe PISA y sobre cómo la falta de educación influye en la desigualdad. Los autores de los diversos estudios (véase eldiario.es o ESADE) argumentan que la educación que uno tiene está relacionada con el barrio en el que vive y con los estudios de los padres. Decidí probar una herramienta de estos estudios e introduje los datos que pedía: edad, género y estudios de mis padres. De acuerdo con el estudio, la probabilidad de que yo alcanzase los estudios que he alcanzado era de un 32%. Curiosamente, con las mismas condiciones, pero siendo mujer, habría tenido un 50%.

Le diría a los autores de los estudios que siento ser una especie de excepción. Y es que, pese a los estudios de mis padres que diría el estudio, es gracias a ellos, a mi familia y a sus círculos de amigos que he llegado donde he llegado. En el Campo de Gibraltar, estos círculos son aún más determinantes. Pues caer en uno u otro círculo puede proveer la fortuna necesaria para hacer de una estadística una excepción o todo lo contrario. El estudio refleja a las claras que debemos hacer una profunda reflexión sobre la importancia de la educación. El sistema educativo puede ser mejor o peor. No dudo en absoluto de que las cosas se pueden hacer mucho mejor, de que se puede invertir más, pero sobre todo mejor. En cualquier caso, debemos valorar esos círculos sociales que valoren y fomenten la educación.

La educación es fundamental si queremos progresar como sociedad, si queremos atraer empresas que requieran mano de obra más cualificada y aporten mayor valor añadido.

El informe PISA de 2023 nos muestra que tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo, si queremos que cualquier joven con ganas de aprender pueda ver que tiene más de un 32% de probabilidades de hacerlo.