Andalucía tiene que gobernar su futuro

EL plan de Bruselas para apartar a los gobiernos autonómicos de la gestión de los fondos europeos ha hecho saltar todas las alarmas en el Parlamento Europeo. Estas ayudas han sido clave en la transformación de Andalucía. Han sido más de 100.000 millones para todo tipo de infraestructuras viales y ferroviarias, para la mejora de la competitividad de las pymes y para el desarrollo de tecnologías estratégicas. Aún hoy la Junta gestiona 3.204 millones al año que también cofinancian, por ejemplo, los colegios y los institutos, los centros de salud y sus equipamientos. Y si la Comisión Europea entregara ahora todos los fondos en un único cheque a los gobiernos centrales para financiar sus programas, empezando por la PAC, por citar uno de los más sensibles para Andalucía, la polémica estaría servida, sobre todo, en un país tan cainita como el nuestro. Como informó este periódico hace una semana, las comunidades dirían adiós a gran parte de su autonomía y perderían su autoridad al quedar fuera de la planificación.

Juanma Moreno ejerce en la actualidad de copresidente del Comité Europeo de las Regiones y ya ha advertido de que no habrá cohesión que valga si se centralizan las ayudas, porque ninguna administración conoce la realidad social y económica de sus territorios tan de cerca como la autonómica. Esta premisa la firmaría hasta la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que siempre ha enarbolado la bandera del autogobierno. Y raro será que el Gobierno de Pedro Sánchez, que con tanto empeño defiende la cogobernanza y una España plurinacional, no se pronuncie más pronto que tarde en el mismo sentido. Moreno defiende que los gobiernos autonómicos repartan los fondos, pero sobre todo que no se les excluya del diseño y el seguimiento de los presupuestos europeos, porque sería como alejar las diputaciones de los municipios más pequeños. Algo en lo que coinciden los europarlamentarios socialistas con los populares. En nuestro país es distinto porque PP y PSOE no son capaces de alcanzar ni un pacto por la sanidad y la educación. Y no hay que ser un lince para imaginar qué sucedería si en adelante la construcción de los hospitales y las autovías dependiera en exclusiva del Congreso. El combate político iría aún más lejos que lo visto hasta ahora. La Comisión Europea no puede hacer oídos sordos si quiere ser fiel a sus principios para impulsar la economía de las zonas más desfavorecidas de la Unión y corregir sus desequilibrios. Andalucía tiene que diseñar sus proyectos de futuro y no puede perder su tren justo ahora que resulta tan atractiva para la inversión, gracias a las ventajas que le proporcionan su enorme población, la era digital, su privilegiada localización geográfica y el clima.