Algeciras, ciudad de vacaciones

No soy dado a profetizar, pero... Algeciras será en pocos años, para bien o para mal, una ciudad turística. El turismo es la industria que crece todos los años en todo el mundo. Por increíble que parezca, cada año, sin excepción, viaja más gente. Viajan ya jóvenes, gracias a las aerolíneas de bajo precio y a los apartamentos turísticos, que hace solo un par de décadas ni hubieran soñado con viajar. Viaja una clase trabajadora que nunca había pensado antes en salir de su país o en embarcarse en un crucero. Viajan ciudadanos de países y regiones que nunca habían sido emisores de turismo en masa (China, Rusia, Sudamérica, India...). Viajan incluso aquellos a los que no les gusta viajar.

Algeciras mantiene una ocupación hotelera ya que jamás había disfrutado antes. Algunos hoteles, en julio y agosto, rozan el 100% de ocupación. Y, a esa cifra, hay que sumar la de los cada vez más numerosos apartamentos turísticos (un 40% de las pernoctas en Andalucía tienen lugar en apartamentos turísticos). Aunque pueda ser cierto que la principal razón de nuestro éxito sean los precios estratosféricos de Tarifa y Costa del Sol, algo, sin duda, se está haciendo bien.

Siempre hemos oído que Algeciras nunca sería una ciudad turística, que en su día apostamos por el puerto y la industria, que carecemos de atractivos y monumentos suficientes, que la humedad, que el Levante... La realidad ya es otra: tenemos dos playas, bien cuidadas y con servicios e infraestructuras, que maravillan a todo el que las visita por primera vez. Tenemos parques naturales y senderos irrepetibles; una buena gastronomía, todavía a buen precio; suficientes monumentos y recursos (Museo, el Centro de Paco de Lucía, la Capilla de Europa, el Ayuntamiento...); un entorno que no puede ser más singular (Gibraltar, Tarifa, Tánger, Ronda...); un clima cada vez más interesante y unos precios que ya dan que hablar a los influencers.

Sé que hay ya empresarios invirtiendo en inmuebles de cara al turismo. Sé que dos importantes cadenas hoteleras se han interesado por sendas fincas en zonas próximas a nuestro litoral.

Nos falta muy poco para dar un salto cuantitativo igual que lo han dado ya municipios de nuestro entorno por los que nadie daba un duro. Es nuestro momento y, para bien o para mal, a corto-medio plazo, no va a haber quien nos reconozca.