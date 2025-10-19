De aguas menores.

Callejeando por Tarifa entre sus peculiares y carismáticos callejones me topé con un grafiti que es la imagen que ilustra estos pensamientos, escueto, pero clarito, al grano, en relación con esas personas que lanzan su agüita amarilla por las calles de este bello municipio. Después de estar en esas horas ambiguas que confunden a madrugadores y borrachos, o esos tardeos tan de moda en compañía del dios Baco, que embriaga con el jolgorio de algunas personas de cremallera fácil y nula educación, sin distinción de sexos, nacionalidades o creencias. Lo cortés no quita lo valiente, un poquito más de no perder el rumbo de la vergüenza y las buenas formas. Para gustos los colores, ya que hay vecinos en contra y a favor de estos mensajes pintados. Nunca llueve a gusto de todos, aunque en este caso la lluvia sea dorada. Así que para evitar infracciones y quebrantamientos de leyes, apresurar el paso al trote y buscar un servicio cercano antes de que la sufrida vejiga necesite alivio y ya sea tarde. Que la micción llegue a buen puerto.