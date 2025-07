Hay ministros que te dan ganas de abrazarlos. Pero no, mejor no porque son mentira, solo apariencia. Parecer que no se ha roto un plato y tener una apariencia aseada es de notable ayuda, más aún si cabe cuando mantienes palmito con el paso del tiempo. Y si llegas a ministro ni te cuento, porque entonces has alcanzado el sueño de las suegras, cum laudem de yerno perfecto. Si encima esto te ocurre en un país como España, donde la clase política está a distancia sideral por arriba de la sociedad civil, puedes llegar a creer que tienes superpoderes. Hasta que viene un juez del Supremo y te pone en tu sitio, porque es un juez de élite que no se deja intimidar por guaperas, por mucho ministro del ramo que se sea.

En la justicia hay que aparentar con mucho barniz, marca de la casa: plátano en referencia al oro, ya me entienden. No me negarán que la “k” en Marlaska presupone mala leche. Interior no es una casualidad. Abrazarlo sería como abrazar un cubito de hielo con barba que pincha. Las palabras y apellidos con “k” son muy koldas. Vamos, que acojonan. A Albares mejor que lo abrace su suegra, porque el suegro debe andar subiéndose por las paredes. No hay nada más hiriente que no poder disimular lo que es, con tacones del cargo lejanos y puestos todo el día. ¡Qué horror, Mariluz! Abrazar a Óscar López sería fatal, pues la transición sería a un agujero negro de incierta salida, pero ninguna buena.

La democracia aguanta porque resisten instituciones llevadas a cuestas por profesionales que se visten por los pies; asignatura que deberían enseñar en los grados superiores, al igual que la asignatura “saber lo que vale un peine”, en vez de educación para la ciudadanía, sinónimo de “comportamiento de un votante de provecho”.

Vestirse por los pies hay gente que no puede, bien por activa -su cara de paleto delatora- o por sus actos, acariciados por el acordeón de las hemerotecas. Feijóo tampoco puede, lo han adivinado, y a Ayuso le falta el maquillaje de la verdad, que es el que declinó el día del apagón para parecer más de Dana e ir por casa en momentos difíciles, como si la vasca fuera idiota del todo y no se enterase de nada. Malos tiempos para lo normal. Estos chicos de diseño, tan Bolaños... diversos especímenes forman parte del ridículo patrio, desde cutre-Koldos a Putábalos y Cerdanes, pasando por Errejones machoalfas, que ese sí que nos la dio con queso. Necesitamos Múgicas como faros del cada día, que diría el Padrenuestro.