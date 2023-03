Otra vez el ministro de Presidencia y Casi Todo. "Es una anécdota", ha dicho Bolaños en referencia a la última gracia de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que colgó en Instagram un vídeo en el que ella ríe complacida ante un grupo de muchachas que expresan la pena que les da que la madre de Abascal no pudiera, en su día, abortar. Muchachas del mismo tipo de las que gritaban el 8-M en Sevilla "La Justicia es una mierda" y "Sevilla será la tumba del fascismo".Pam retiró el vídeo enseguida, pero no se disculpó. Efectivamente, es una anécdota sin importancia... que dice mucho de la número dos del Ministerio de Igualdad. Aunque ella no lo sepa, ahora es una autoridad del Estado democrático, no una activista sin pelos en la lengua que puede alardear de sus fobias e insultar a los ciudadanos que no piensen como ella. Cuando habla en público, y siempre, es secretaria de Estado y no debe hacer bromas sobre la violencia machista -un problema tan grave que explica que exista su cargo-, como hizo semanas atrás. Cuando plantea cualquier iniciativa en relación con la mujer, tiene que ser consciente de que gobierna para todas las mujeres, no sólo para las que defienden su misma ideología. Cuando se equivoca haciendo una ley que tiene consecuencias radicalmente opuestas a los principios que la inspiran, ha de rectificar con humildad, no culpar del fallo a los jueces (y las juezas) ni esconderse tras argumentos y conceptos que la mayor parte de la población ni siquiera entiende.

Yo atribuyo esta actitud, además del dogmatismo adolescente y el fanatismo marca de la casa, al microclima en que se desenvuelve la vida de esta gente. Los altos cargos del Ministerio de Igualdad se han instalado tan ricamente en una burbuja en la que sólo se cuela una parte de la realidad, la parte que refuerza sus ideas, encaja en su visión del mundo y alimenta sus vanidades (recuerden cómo echaron a la asesora andaluza Amanda Meyer, la única del equipo que tenía experiencia de gestión pública). Tan ensimismadas están que un alto cargo de Podemos ha dicho tras los amargos días que ha pasado la ministra: "Ella está fuerte. Va a por todas". ¿Hay que estar ciego y sordo o no?

Ahora el Ministerio quiere abrir un debate sobre el sexo durante la regla y está preocupado porque un 70% de las jóvenes prefiere la penetración a la masturbación. Qué manía de meterse en los dormitorios de la gente y decirles lo que tienen que hacer.