Nos encontramos en Adviento, tiempo de Espera. En todos nuestros parámetros de vida estamos en tiempo de espera, buscando el futuro y muchas veces sin disfrutar del presente.

En la espera ¿avanzamos o realizamos círculos concéntricos que cada vez se estrechan más? Pensamos que andamos como los cangrejos, desandando, cuando miramos de reojo el panorama político, social, asociativo, cultural, laboral, literario…

Deseamos que los avances sean como un río recto, con gran caudal, fertilizando y enriqueciendo las tierras que lo bordean. Pero esto no es real, los avances son como un río lento, donde apenas se nota el movimiento de sus aguas, su caudal no es rectilíneo, sino que va dibujando meandros en el paisaje. Cuando te detienes y contemplas con paciencia compruebas que la pendiente es pequeña pero el avance es imparable.

Claro que nuestra sociedad es machista, pero avanza serpenteando para superar esta lacra social.

Socialmente, todavía la pendiente que posibilita el cambio es escasa. Los sedimentos del machismo se tienen que ir soltando. Como en los ríos, pueden formarse lagos de herradura, zonas de machismo resurgente. El 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha institucional, pero poca fue la unidad de acción ni en España, ni en Andalucía, ni en nuestra Comarca, ni tan siquiera en mi localidad. ¿Tan difícil es coordinarse? Sobran egos y falta cooperación para alcanzar objetivos comunes.

Todas las semanas tenemos noticias de actitudes machistas, de agresiones, incluso de asesinatos. El machismo piensa con la próstata, por no decir que tiene su cerebro en otro órgano algo más abajo. Si empieza a usar su mente, no podrá ser machista.

El artículo 14 de la Constitución española manifiesta: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pero no basta con legislar, con nombrar ministerios y equipos políticos, la transformación debe crecer desde la ciudadanía. La herramienta más eficaz es la educación, y debemos hacer más, mucho más que lo que estamos realizando hasta este momento. El ascenso de nuestra sociedad también se contrasta en la Sanidad, pilar del bienestar social. Tanto mi médico de cabecera, como la que me atendió en urgencias, así como la que me operó días más tardes, todas ellas son mujeres. A pesar de mentes prostáticas, avanzamos.

Casualmente en los “latín Grammy” fueron grandes triunfadoras las mujeres, entre otras Karol G, Shakira y Natalia Lafourcade. ¿Las has escuchado? No estés a la espera, disfrútalas ya.