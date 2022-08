Llenar España

Libros, artículos y tertulias señalan que hay zonas de España que han perdido población, tanto que, a fuerza de repetirlo se ha convertido lo de España Vacía, de una denuncia en un lema, lo cual no me gusta demasiado, porque pierde algo de sentido o, por el contrario, pudiera parecer irremediable. Aunque, a decir verdad, las zonas señaladas como Soria o Teruel nunca han sido de las zonas españolas más pobladas. Además de la orografía más o menos favorable, la población históricamente, y no son necesarios muchos ejemplos, se ha fijado en las orillas de los mares y de los ríos. Y después, los núcleos originales de población, transformados en ciudades, crecieron al convertirse en mercados en sentido muy amplio, con intercambio de todo tipo de bienes y conocimientos. ¿En Europa hay alguna gran ciudad histórica que no sea puerto de mar o fluvial importante? Bueno sí, Madrid, pero esa es otra historia.

España nunca ha sido muy poblada, en relación con su tamaño, por razones de orografía como he dicho. Si tomamos como referencia el índice de habitantes por kilómetro cuadrado, Europa está en 94, España en 109 y Andalucía 97, lo que estaría en promedio, pero en desventaja con potencias como Alemania con 233, Reino Unido con 275 y Países Bajos con 423 habitantes por km2, que con la mitad de extensión de Andalucía tiene el doble de habitantes, pero es como la palma de la mano, frente a las cordilleras Bética y Penibética que ocupan una parte relevante de nuestro territorio. Si lo comparamos con los 9 habitantes por km2 de la provincia de Soria o los 9,8 de la de Teruel vemos con claridad las diferencias de ocupación del territorio, consecuencia, entre otras cosas de las infraestructuras de comunicaciones y de la macrocefalia devoradora de las grandes ciudades como Madrid y su provincia con 764 h/km2 o la de Barcelona con 729 frente, en la misma Cataluña, los 36 habitantes por km2 de Lleida.

¿Esta situación se puede corregir? Si, con mejores infraestructuras de todo tipo, pero no parece que vayamos por ahí. Si estudiamos un mapa de España con la cobertura de la telefonía 5G, que permite acceder a todos los servicios de comunicaciones más avanzados en tiempo real, vemos que algunas provincias ya están quedando descolgadas de esas opciones como Lugo, Zamora, León, Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Cuenca, Castellón, Gerona, Lérida, y por supuesto Soria y Teruel. Así no hay manera de llenar España.