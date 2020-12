Como dijo el recordado Peter J. Isola, Gibraltar es una pequeña población de 30,000 almas pero en ellas hay gran experiencia y habilidad, y yo añadiría, sobre todo en lo que atañe a conservar

su privilegiado nivel de vida.

Debido a sus circunstancias históricas y geográficas, Gibraltar ostenta y manifiesta un marcado nacionalismo. Goza, además, de un status quo que ha posibilitado su más que considerable desarrollo económico. Sus habitantes hacen gala de su britanidad y, casi todos, de su antiSpanish sentiment, justificado y comprensible en otros tiempos, pero, a mi juicio, mantenido, debido a menos confesables motivos. Como pueblo altamente civilizado, no rechaza la idea de diálogo y coexistencia con sus vecinos, pero siempre que le reporte algún beneficio.

Mi impresión, y creo que la de muchos campogibraltareños, es que Gibraltar… siempre gana. Estamos precisamente en una de esas encrucijadas de la Historia que va a condicionar el futuro de Gibraltar y su Campo debido a la inminente salida del Reino Unido de la UE. Parece que los negociadores han resuelto la mayoría de los escollos (la pesca, la frontera irlandesa, el libre comercio…) pero han dejado sin resolver el encaje del Gibrexit, no sé si por dar a España el prometido papel decisorio o, simplemente, porque no ha dado tiempo. Sea como sea, y parafraseando a la ministra de Asuntos Exteriores, "queda muy poco tiempo para un acuerdo sobre Gibraltar: Por España no va a ser". El Gobierno de Gibraltar, al que se le ha dado de facto poder negociador en esta salida, se ha devanado por imponer a España los términos de su salida, y en los últimos día ha publicitado como hecha su baza de integración del territorio en el Acuerdo Schengen, de libertad de movimientos de personas dentro de la UE, con lo que los controles del movimiento en la verja quedan suspendidos, traspasando la responsabilidad a un sub-Frontex (con España vetada) en su puerto y aeropuerto. Ello es absolutamente innecesario para España, conseguida ya la libre circulación de transfronterizos.

Pero no solo el veto a agentes españoles (comunitarios) es un sinsentido, sino que lo es aún mas la falta de armonización fiscal y aduanera, y tal solución solo beneficiaría a Gibraltar.

Sin controles de entrada y salida, el pequeño territorio quedaría definitivamente consagrado como el parque temático duty free del Mediterráneo, destruyendo, más si cabe, el tejido comercial dela Comarca, dañando las arcas públicas españolas y consolidando el papel dependiente del Campo de Gibraltar. Ya veremos lo que pasa pero… Gibraltar siempre gana. Y más cuando los políticos españoles de la zona apoyan, sin justificación alguna, la postura llanita.