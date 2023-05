Feijoo no lleva tilde, es llana terminada en vocal sin diptongo, trisílaba. Tampoco en gallego. Salvo origen neerlandés o en algún dialecto búlgaro, ese ánimo de distinción ya dice mucho. Como todo el mundo sabe, Feijoo está amortizado. Si el PP saca un buen resultado en las próximas elecciones será porque Ayuso arrase victoriosa ¿victoriana?; si no, habrá fracasado él también como máximo dirigente… es decir, gane o pierda: pierde.

Ayuso será la candidata a la Presidencia tarde o temprano, Miguel Ángel Rodríguez, el Banon de nuestra Trump, lleva años trabajando con ese objetivo. Si el PP fuera su gente decente, que los habrá, no se dejaría poner otra vez una "correa" al cuello, sobre todo si es del mismo que la dispuso la vez anterior, ya juzgada.

Da lástima ver a este hombre que entró queriendo ser aire limpito, moderadito y conciliador, convertido en adlátere de la chulapa antonomásica. Nada hace Feijoo que no sea al paso de nuestra pájara Donald, es muy triste verlo sin personalidad, errando porque ya no está ni atento a lo que él mismo dice, sabiéndose acabado, reconociéndose utilizado, alguien que va cumpliendo un programa diseñado por las oscuras maniobras del sacerdote del vudú y su zombie, cuidado no se revuelva.

Lo que mejor hace la derecha extrema es construir enemigos para hacerse indispensable en la defensa del pueblo, la gente de bien. Para ello fomenta a los que se disfrazan de uniformes, gente sin demasiado caletre y necesitada de afecto que te mata por el color de sus banderas o sus calzoncillos (maculados quizá); para ello construye y describe, circunscribe, a los peligrosos intelectuales de ocultas trapacerías que, no se sabe por qué, siempre van a la contra de una vida que, por lo visto, antes, fue mejor; para ello niega la utilidad de una política que se pierde en ideologías cuando lo que hay que hacer es manifiesto y fácil, que no se hace por la mala voluntad de las izquierdas y los radicales, dejadme sola, aguantadme el cubata que arreglo ¿qué ruina?...

Feijoo está listo, Ayuso es lista. Da pena ver a una derecha española entregada al extremismo más inculto y cutre, lejos de todo liberalismo, antidemocrática y acusando a los demás de totalitarios. Cuando otras veces ha ocurrido esto, la memoria, no lejana ni resuelta, es infausta. Qué desgracia nos persigue que no hay manera, tabernarios apropiados de todas las señas de identidad nos impondrán, una vez más, el yugo, a ver si no las flechas. Yo soy de Feijoo, de Benito Jerónimo.