Es curiosa la coincidencia de ciclos electorales con cierta aproximación en España y en Gibraltar. Todos los períodos electorales generan un amplio margen, antes y después de los comicios, de incertidumbre y de alguna manera ralentizan o incluso paralizan procesos de gestión y toma de decisiones. Es lo que ha pasado con la importante negociación sobre el estatuto europeo de Gibraltar como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE. Se trata de un proceso bilateral de negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido. No obstante, el papel que desempeñan los Gobiernos de España y Gibraltar es clave ya que sus intereses son esenciales y tanto política como jurídicamente deben ser respetados.

En relación con España es bien conocido la incertidumbre que ha generado el resultado electoral del pasado 23 de julio en cuanto que ninguno de los bloques tiene asegurado el número de escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Salvo sorpresa de última hora el PP, que debate esta semana su investidura, será incapaz de conseguir los apoyos finales al haber optado por abandonar la centralidad política y buscar sus apoyos en la extrema derecha. La alianza de izquierdas también está lejos del umbral necesario y necesita el apoyo de fuerzas nacionalistas que por el momento están poniendo condiciones difícilmente aceptables. En definitiva, el escenario político es complejo, oscuro y plagado de incertidumbres con la amenaza cada vez más real de nuevas elecciones al terminar las vacaciones navideñas.

Por su parte, Gibraltar tiene convocadas elecciones el 12 de octubre, curiosamente el día de la hispanidad en España. Una encuesta publicada por la GBC mostraba lo ajustado que está la situación. El partido socialdemócrata de Keith Azopardi (GSD) cuenta con una ligera (y tal vez sorprendente) ventaja (23,72%) sobre el partido en el poder, el laborista GSLP de Fabian Picardo (21,64 %). No obstante, hay un alto número de indecisos y la encuesta incluyó un partido, Together Gibraltar que finalmente ha anunciado que no concurrirá a las urnas. Por lo tanto, el resultado final es altamente incierto y difícilmente previsible y posiblemente sea muy ajustado.

En cualquiera caso, lo cierto es que para que avance el proceso negociador que finalmente pueda conducir hacia el esperado tratado entre la UE y el RU es necesario que tanto España como Gibraltar cuenten con Gobiernos que garanticen una deseada estabilidad política. Estamos a las puertas de un momento histórico para transformar y reordenar positivamente las relaciones transfronterizas. El futuro nos dirá si los ciclos electorales contribuyen a conseguir los objetivos o cargan la negociación de por sí compleja con mayores incertidumbres.