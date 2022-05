No recuerdo en qué momento de mis estudios me hablaron de los trucos baratos en literatura y pusieron como ejemplo el de un folletín radiofónico con héroe invencible.

El caso es que el héroe, noble y ejemplo de virtudes, cae en una trampa de los villanos en un bosque y se ve en un agujero de paredes lisas, inescalable, sin recurso alguno, sin nadie en kilómetros a la redonda. Y ahí acababa el capítulo del día. Lógicamente, toda la feligresía del serial andaba desconcertada imaginando cómo podía salir de tamaña argucia e hicieron cola en aquellos lugares donde hubiera una radio para escuchar el milagro o el fin del héroe, de la serie y de sus ilusiones, todo en uno.

El episodio comenzó con "una vez que nuestro héroe hubo salido de la trampa...". Si eso no nos recuerda a muchas de las mágicas soluciones que escuchamos cada día de algunas mentes preclaras a las que les importa bien poco la calidad de sus promesas o el que sean factibles o no (porque al final van a usar el truquito de "una vez salidos del pozo", sea cierto o no) yo ya no sé qué esperar de la humanidad en general.

A diario nos encontramos con situaciones prácticamente irresolubles de las que los magos del balón, de repente, afirman que hemos salido con soluciones no ya contradictorias o irrealizables, sino mágicas, de fe. El caso no es solucionar los problemas, sino decir que los hemos solucionado.

En estos días leo un magnífico libro, Ajedrez para cebras, en el que por primera vez he visto el concepto del problema tipo Catch 22, que sólo puede ser resuelto si... ¡el problema no existe!. Son problemas de bucles infinitos. Si nos parece raro, contemplemos el panorama de los EEUU y las armas. Según algunos, si no hubiera armas en manos de civiles no habría seguridad, si hay tiroteos es porque hay delincuentes... con armas, con lo que la solución es de nuevo más armas para los ciudadanos honestos; armas que, por otra parte, también compran sin problema alguno los no tan honestos, situación que va generando ofrendas constantes para el Dios de la Muerte.

Ese planteamiento es maravilloso sobre todo para la industria armamentística (casualmente siempre gana) y los sectores más conservadores, que en ese lodazal se mueven como rana en charca. Ya eso de que eso sólo ocurre allí y en los demás países del mundo los problemas no se resuelven con masacres es demasiado simplista para los amigos del gatillo.

En definitiva, que aunque algunos quieran hacernos creer que existe un "una vez que se hubo resuelto el problema", tal no-solución no existe, con lo cual es de aplicación esta otra frase del mismo libro: "El pensamiento retrospectivo explica el daño que el pensamiento previsor habría evitado".

Así que menos truco y más trato.