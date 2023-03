Está nuestro fútbol en el ojo de un huracán llamado Enríquez Negreira, con el Barça en tenguerengue tras entrar la UEFA en él y en éstas que arranca la fase de clasificación para la Eurocopa del año próximo. Es un atractivo España-Noruega en La Rosaleda que aparece como con sabor a caramelo balsámico para una ciudad que ve cómo su equipo del alma se desangra jornada a jornada enfilando desbocado el camino de un pozo sin fondo.

Es un regalo para Málaga este partido del debut de Luis de la Fuente como seleccionador. Y con el riojano llega un ambiente de ventanas mucho más abiertas que antes, lo que da pie a pensar que estamos ante un futuro prometedor. Por lo pronto, el nuevo jefe ha optado por una convocatoria en la que se presume una mayor cantidad de hombres que de nombres. Es esto señal conducente a una renovación necesaria tras el pobre papel recitado en el pasado otoño de Qatar.

Aparte de la considerable cantidad de convocados que apenas salieron en las estampitas hay que destacar la recuperación de Kepa y Aspas. Sobre todo haber sacado del ostracismo al talentoso delantero gallego llama la atención precisamente por lo mucho que antes llamaba la atención el ninguneo que le dispensaba el régimen anterior. También llama la atención lo abundante que es el número de jugadores norteños, con la Real y el Athletic bien servidos.

Y enfrente estará Noruega con la gran noticia de no poder contar con el imparable Erling Haaland. Sólo una vez vencieron los escandinavos a España y fue en la Eurocopa 2000, lo que invita a ver las cosas positivamente. Pero el fútbol no tiene pasado y este equipo de hoy puede poner las cosas complicadas. Ojalá no sea así y que esta nueva España que ha confeccionado De la Fuente se las avíe para empezar con buen pie la Eurocopa y que Málaga haga un alto en su depresión.