La última rumba

La ficha 'Ni más, ni menos' Los Chichos (1974). Arreglos de José Torregrosa. Prod. Alfredo Garrido. Disco de vinilo blanco. Universal

El primer disco de larga duración de Los Chichos se publicó hace ahora 50 años, después de tres sencillos publicados unos meses antes. La producción fue tan rácana que el LP tenía la misma portada cutre que el primer single, homónimo. Finalmente, los tres singles se incluirían en el larga duración. Se trata del mencionado Ni más, ni menos, Te vas, me dejas y Quiero ser libre que fue el primer sencillo del grupo, publicado en mayo de 1973 y su primer gran éxito. Se trata de tres himnos firmados por Jeros, es decir, Juan Antonio Jiménez Muñoz (Valladolid, 1951-Madrid, 1995). Un primer disco propiciado por el éxito de los primeros sencillos y que apenas ofrece información en su interior de quienes son los responsables del mimo, los músicos que intervinieron en la grabación. Tan solo el nombre del arreglista, José Torregrosa, y del productor, Alfredo Garrido. Por las cosas que pasaban entonces, las canciones de Jeros aparecen en coatoría con el arreglista. Grandes, por cierto, los arreglos de Torregrosa. Pero ni una palabra sobre los demás músicos. Fue el disco más exitoso de un trío que gozó, como saben, de un éxito descomunal. Cuando se quiere ensalzar a un fenómeno local con acentos étnicos ya saben que se tiende a la comparación con lo anglosajón: que si la “blaxploitation” que si el "flamenco soul” que si el “gipsy rock” de ese mismo año de Las Grecas. Lo de los Chichos fue un fenómeno puramente español y un fenómeno popular. La discográfica no apostó por el grupo, como ejemplifica este primer LP, sino cuando se convirtió en caballo ganador gracias al seguimiento masivo del público. Tampoco las radios apostaron en un primer momento por ellos. De ahí que pasaran a ser los reyes de la serie B, es decir, de los expositores de casetes de gasolineras. En los siguientes discos la imagen del grupo en fotografías de estudio protagonizó las portadas de Los Chichos, y no este curioso montaje del primer LP. Los otros dos miembros del grupo fueron, y son, Emilio González Gabarre (Madrid, 1947) y su hermano Julio (Madrid, 1952). Emilio era apodado El Chicho y de ahí el nombre del conjunto. Eran de El Pozo del Tío Raimundo de Madrid. Aunque no formasen parte, oficialmente, del grupo, los coros de Nieves, Mari e Isabel González, hermanas de Emilio y Julio, y Araceli Borja, pareja de Jero, también forman parte indispensable del sonido Chichos, desde este primer LP. Isabel González falleció hace unos años.

Lo insólito de los Chichos no era su música, con ser exepcional, sino sus letras. La temática de Los Chichos la encuentran en la sociedad marginal donde vivían y veían las dificultades que algunos familiares, amigos o vecinos sufrían. El trío abarcaba también otros temas polémicos como la infidelidad, el maltrato o el amor. ¿Cuántos discos vendieron? Es difícil saberlo, ya que la mayoría de las ventas se hacían, como decía más arriba, en la serie B, con menos controles estadísticos y fiscales. La página web donde se pueden adquirir las entradas para su gira de despedida hace una estimación de 30 millones de discos y casetes vendidos. Con hitos como la banda sonora de Yo, el vaquilla (1985) de José Antonio de la Loma. En 1989 Jeros se marcha del grupo para iniciar una etapa en solitario que incluiría dos discos de cierta repercusión, aunque no tan exitosos como los llevados a cabo con el grupo, a pesar de contener canciones igual de buenas que las anteriores. El hijo de Emilio se incorpora al grupo en 1991, sustituyendo a Jeros, que muere en 1995 dejando un vacío enorme en la música popular y flamenca. Los Chichos publicaron con Jeros16 discos con temas originales, sin contar recopilaciones, de enorme éxito. Con Emilio hijo hicieron 6 discos de menor resonancia comercial. Los Chichos fueron el modelo de otros grupos rumberos posteriores de gran éxito como Los Chunguitos o Rumba 3 e influencia confesa de artistas como Estopa, Niña Pastori, Camela o Miguel Poveda, entre otros muchos. Aunque Los Chichos hicieron una gira de despedida hace diez años, lo cierto es que han hecho actuaciones con posterioridad a esa fecha. Actualmente se encuentran inmersos en una nueva gira de despedida, esta sí quizá definitiva, que recalará en varias ciudades españolas. En Andalucía los veremos en Almería, Fuengirola, Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción, Mairena del Aljarafe, Córdoba y Granada. Niña Pastori, con Chaboli, su marido, hijo de Jeros, rescata de cuando en cuando un tema de Jeros para incluirlo en alguno de sus discos, por lo que la música de Los Chichos nunca deja de estar de actualidad, sea en sus propios conciertos o en los de sus colegas y discípulos.

La rumba española ya había tenido sus héroes en los 60 y primeros 70: Bambino, Lola Flores, El Pescaílla, Peret, Dolores Vargas La Terremoto o el propio Paco de Lucía. La novedad consistía en que aquí el que cantaba era un trío de voces, aunque hubiera un solista ocasional. También la originalidad en los arreglos: guitarras eléctricas, batería, bajo eléctrico, orquesta de viento. Por supuesto que las guitarras flamencas y la voz jonda. Y la calidad de las composiciones de Jeros, que es uno de los grandes autores del pop español. Otra seña de identidad: los ya comentados coros femeninos, maravillosos en otro de los hitos de este disco La cachimba, cara b del single Ni más, ni menos. Sus pegadizos estribillos “lolailos” que tan influyentes han sido. Y, por supuesto, las letras valientes, directas, sin filtros, que hablan de realidades que estaban muy lejos de esa ficción que era el pop español de la época en los medios de comunicación controlados por la censura franquista. Un mundo marginal de drogas, cárceles, adicciones, infidelidades, maltrato policial, etc. Una temática que no pasaría la censura dominante hoy de lo políticamente correcto. El disco Ni más ni menos ha sido reeditado en vinilo blanco con motivo de los 50 años de formación del grupo.