El tercer nacimiento de Blanca Orozco

Era sabido que ni la obra ni la impronta de una artista de la personalidad y vitalidad de Blanca Orozco (1976-2019) iban a marcharse nunca de este mundo, aunque ella sí tuviera que hacerlo un 28 de enero de 2019. Si bien nos dejó de forma prematura, fue y es uno de los mayores exponentes de las artes plásticas actuales del Campo de Gibraltar.

Toda la obra de Blanca, desde los inicios de sus primeras exposiciones, está empapada de una especial sensibilidad poética. La misma artista algecireña, aunque afincada en Tarifa desde 2009, nos lo dijo. "La poesía siempre ahí, detrás de toda mi obra", relataba en Cartas a Eolo, publicado en febrero de 2011.

Cómo no recordar aquellas reuniones en su casa de tarifeña, en el campo, con esas vistas de ensueño del Estrecho y en las que reunía a sus amigos entre los que se encontraban renombrados artistas, escritores y periodistas unidos en torno a la mágica figura de Blanca.

Volviendo a la obra de nuestra pintora, quiero hacer hincapié en que todas sus exposiciones están impregnadas de una exquisita técnica y de los vastos conocimientos que poseía.

Debo confesar que hasta que no vi su exposición No lo leas ahora, que presentó en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras entre abril y mayo de 2015, solo tenía una vaga idea de la figura de Marga Gil Roëset (1908-1932), escultora de vanguardia, dibujante (alguno de sus dibujos sirvió a Antoine de Saint-Exúpery para ilustrar El principito) y poeta española enamorada imposible de Juan Ramón Jiménez (1881-1958) por cuyo amor se disparó un tiro en la sien el 28 de julio de 1932.

Esta lírica, bella, enervante, reivindicativa y bien elaborada exposición sobrevivió a su autora pues desde el 2 de diciembre de 2021 hasta el 8 de enero de 2022 se pudo visitar en Moguer, ciudad natal de Juan Ramón y de la que me cupo el honor de redactar unas líneas de presentación.

Del 16 de marzo al 30 de diciembre de 2018, en la exposición que bajo el título Pedes in terra ad sidera visus pudimos ver en el conjunto arqueológico de Baelo Claudia -y que sólo la enfermedad impidió que pudiera visionarse en la ciudad romana de Itálica (Sevilla) como era su deseo- reunió 35 obras de varios formatos y soportes fruto de un trabajo de investigación sobre la villa romana de Bolonia. Una muestra en la que existe un diálogo permanente entre pasado y presente a través del acueducto de Punta Paloma, del Teatro o triada de templos e incluso de las antiguas ánforas romanas que albergaban el preciado garum y a la que Blanca se refirió así: "Creo que ha sido para mí el proyecto más importante en el sentido de que llevo mucho tiempo madurándolo; en realidad comenzó hace un año, yo paseo mucho por allí, por el conjunto arqueológico, porque es un sitio precioso y estaba buscando esa chispa, ese hilo del que tirar para un nuevo proyecto y me vino totalmente entre un libro que compré de Catulo y el entorno en el que me encontraba".

La exposición de Blanca Orozco fue la primera muestra pictórica que se expuso en Baelo Claudia y a través de sus cuadros la vida volvió a la ciudad romana.

Ahora, cinco años después, se ha cumplido su deseo de ver en Sevilla, ciudad donde estudió la Licenciatura de Bellas Artes junto a los reconocidos artistas Miki Leal, Fernando Clemente y Juan del Junco, la muestra de la que dijo "ha sido para mí el proyecto más importante".

La Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Sevilla inauguró el 11 de enero la muestra Pedes in terra ad sidera visus y cuyo montaje -me comentó Alfredo Ramos-Argüelles, pareja de Blanca- no ha sido nada fácil.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha respaldado este proyecto que se exhibirá hasta el 16 de febrero. La apertura de la exposición contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo al delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el subdelegado en el Campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ros; Pilar Pintor, teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras; la familia de Blanca y la periodista Gloria Masallá, amiga de la artista.

Concluyamos pues estas líneas con los versos de Catulo que tanto inspiraron a Blanca para su exposición de Baelo Claudia: "...y te sientas a la deriva, como un barquito, sorprendido en el inmenso mar por un temporal de vientos".

Y también con Leopardi, tan vinculado al mundo clásico: "Y el naufragar me es dulce en este mar"

Eduardo Sáenz de Varona es miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños y Doctor en Derecho