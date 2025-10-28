Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Premios Goya 2026

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la 40 edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero de 2026 en Barcelona, ha anunciado este martes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite.

Será en una gala amena, diversa y musical, explicaron los artistas españoles este martes, y ellos también cantarán. Tosar y Bandini, que fueron premiados en otras ediciones, aseguraron que tratarán de reflejar el "dinamismo" y la potencia del cine español en la actualidad. "Si podemos hacer una gala divertida, amena y que proyecte lo que hacemos en las películas, será un objetivo maravilloso", comentó el actor, que resaltó su "alma cabaretera". Remarcó que se trata de unas galas "normalmente largas", así que animó a los premiados a ser "lo más sintéticos posible" con sus palabras cuando recojan el goya. La cantante comentó que será un espectáculo con música y "toques de obra de teatro" para hacer reír. "Cosas sencillas, pero bien hechas", sintetizó.

40 edición, segunda en Barcelona

Esta es la edición número 40 de los premios cinematográficos, que desde 2019 se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Ya han pasado por Sevilla, Málaga los dos primeros años de pandemia, Valencia, Valladolid y Granada, además de, puntualmente, en la primera vez que se celebraba fuera, por Barcelona, en una gala que fue dirigida por Antonia San Juan

Entre otros premios de esta edición, quince películas competirán por la nominación al Goya de Mejor Película Iberoamericana, entre ellas la colombiana Un poeta, la argentina Belén y la chilena La misteriosa mirada el flamenco.