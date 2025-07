Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026

El director, guionista, productor, escritor, periodista deportivo y actor Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor 2026, según dio a conocer la Academia de Cine, que distingue al creador por llevar 60 años "simultaneando el cine y la literatura, y apostando por la imaginación y la fantasía frente a la realidad y las formas narrativas usuales".

"Me alegra mucho este premio porque abarca toda mi obra, aunque siento añoranza de que no me pille haciendo cine. Me gustaría volver a decir 'acción' y 'corten' porque el cine es acción", manifestó el polifacético profesional que recibió el Goya a Mejor Dirección por Remando al viento en 1989.

La Junta Directiva de la Academia ha decidido, por unanimidad, otorgar este premio honorífico al veterano cineasta asturiano por "una trayectoria desde la que ha desarrollado una filmografía sorprendente, en la que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes, habiendo rodado cine experimental, cine comercial y adaptaciones literarias propias y ajenas. Hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años, es, además, un referente indudable de inteligencia y sentido del humor".

La experimentación y la narración se dan la mano en los más de 20 largometrajes que ha firmado Suárez. "Salvo alguna excepción, no he vuelto a ver mis películas. Si volviera a empezar, haría lo mismo: inventar el cine o tratar de inventarlo y acabaría, pues como lo he hecho -se ríe-. Para mí, el tiempo ha sido siempre la gran incógnita: es un flash que es la vida entera y tratar de capturarlo, bien sea con gestos que luego quedan, con momentos, o con luz, es un desafío. Y esto es lo que más me apetece del cine y lo que más recuerdo de determinadas películas", admite Suárez.

Ditirambo, El extraño caso del doctor Fausto, La Regenta, Morbo, Epílogo -Premio de la Juventud del Festival de Cannes-, Remando al viento -Concha de Plata y Goya a Mejor Dirección-, La reina anónima o El detective y la muerte son algunos de los títulos de Gonzalo Suárez, que lleva publicando libros desde 1963 y desde 1966 dirigiendo películas protagonizadas por Charo López, Francisco Rabal, José Sacristán, Fernando Rey, Fernando Fernán-Gómez, Carmen Maura o Aitana Sánchez-Gijón, entre otros muchos.

"Con todos los intérpretes me he llevado bien. Y eso que me he obstinado siempre y no he parado hasta no obtener aquello que buscaba", declara el premiado, que este miércoles cumple 91 años. Actualmente se dedica más a la literatura -acaba de lanzar El caso de las cabezas cortadas y de reeditar La suela de mis zapatos-, una recopilación de sus crónicas, reportajes y entrevistas del que fue el precursor del nuevo periodismo.

Suárez es aficionado al boxeo y cuenta con el Premio Nacional de Cinematografía 1991, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Luis Buñuel, y ha sido nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia y de la Orden de Alfonso X el Sabio -la primera vez que se otorgaba esta condecoración a un director de cine-.