De 'El padrino' a las películas de Almodóvar: el cine inspira la temporada 2025 del torero David Galván

Algeciras/La plaza de toros de Manizales, en Colombia, fue testigo el pasado 6 de enero del primer capítulo de una temporada marcada por la creatividad y la audacia. David Galván, torero afincado en el Campo de Gibraltar desde hace años, ha decidido dar un giro a la forma en que comunica su presencia en los ruedos. Y lo ha hecho a través de una campaña que toma al cine como fuente de inspiración para los carteles que anunciarán sus festejos a lo largo de 2025.

El primero, inspirado en la icónica película El padrino de Francis Ford Coppola, ha marcado la pauta de lo que será una colección de piezas únicas. "Esta temporada 2025, los carteles anunciadores de mis festejos estarán inspirados en el universo del cine, tomando elementos de su estética para crear piezas que fusionen la tradición taurina con la riqueza visual y simbólica del séptimo arte", anunciaba el torero en sus redes sociales.

Detrás de esta apuesta por la renovación estética está el jefe de prensa de Galván, Víctor Luengo (@victorlm94). Con solo 30 años, este madrileño ha demostrado que la creatividad puede ser el mejor aliado de la tradición. Luengo, quien heredó su pasión por la tauromaquia de su padre, trabajador en el callejón de la plaza de toros de Las Ventas, ha sabido canalizar esa afición en una visión fresca y vanguardista.

"Esta campaña nació de un error cuando estaba diseñando el cartel para Manizales", confiesa Luengo para Europa Sur. "Soy muy perfeccionista y no me gustaba lo que estaba haciendo porque, al principio, optamos por una línea de siluetas. Pero, en la práctica, aquello quedaba algo cutre. En una noche de insomnio nació la idea de los carteles de cine, y me vino a la cabeza el de La dolce vita de Federico Fellini".

Cuando compartió la propuesta con el diestro gaditano, la respuesta fue inmediata: "A David le gustó la idea. Trabajar con él es muy fácil porque está de acuerdo con darle un punto de renovación a la imagen que transmiten los toreros en la actualidad. En este tipo de campañas, el torero te puede ayudar o limitar".

El torero David Galván junto a su jefe de prensa, Víctor Luengo, antes de torear el festival de Chinchón. / Luis Miguel Sierra

Rompiendo moldes en la comunicación taurina

Según Víctor Luengo, la comunicación en la tauromaquia sigue estando "anquilosada". "Se tiende hacia lo conservador. Dentro del clasicismo, me gusta darle un giro a las campañas. Estamos demasiado cerrados en este sector". Esta propuesta cinematográfica es una evolución de la del año pasado, titulada El Arte de las Artes, que destacaba la influencia de la tauromaquia en disciplinas como la pintura, la literatura o la música.

Para 2025, Luengo promete sorprender con carteles inspirados en obras maestras como La naranja mecánica de Stanley Kubrick o películas de Pedro Almodóvar y Carlos Saura. "La idea es hacerle una sesión de fotos brutal a David para poder diseñar los carteles, uno por cada feria donde esté anunciado. Por el momento, no me convence la Inteligencia Artificial (IA). El año pasado probamos fusionar IA y edición fotográfica, pero de momento seguiremos en exclusiva con la edición fotográfica y la ilustración".

Víctor Luengo fotografía a David Galván en la plaza de toros de Las Ventas durante la pasada feria de San Isidro. / Raquel Zurdo

Luengo, quien comenzó fotografiando las corridas con una cámara que llevaba a la plaza de toros siendo niño, ha construido una carrera autodidacta en el mundo de la comunicación taurina. Aunque estudió Administración y Finanzas, su pasión por la estética y la creatividad lo han llevado a marcar la diferencia en un sector que, como él mismo admite, "necesita renovarse para conectar con nuevas audiencias".

Con esta campaña, David Galván, torero revelación de la última feria de San Isidro, no solo se reafirma como uno de los nombres más destacados de la temporada 2025, sino también como un embajador de la tauromaquia como arte universal, capaz de dialogar con otras disciplinas y enriquecerlas.

Nacido en San Fernando en 1992, es una de las figuras emergentes de la tauromaquia actual. Tras pasar su infancia en Canarias, donde empezó a soñar con el toro bravo, regresó a su tierra natal y con 13 años inició su formación en la escuela taurina. Su talento y disciplina lo llevaron a tomar la alternativa a los 19 años en Sanlúcar de Barrameda. Clásico en el ruedo, pero con una marcada personalidad que se suma a su elegancia, el gaditano, que tiene su casa en Algeciras, ha cosechado numerosos triunfos tanto en España como en América, consolidándose como un torero renovador y apasionado que equilibra tradición y modernidad.