'¿Quién sabe liberar a un dragón?'. Para escaparte del aula volando a lomos de un ser mitológico

Los dragones continúan estando de moda, ellos siguen correteando por nuestras librerías, son los que más se marchan desde las bibliotecas escolares a las casas del alumnado. Pero ¿los dragones existen? Esa es la magia de la escritura. Lo que no existe, pero tiene nombre, se describe, le damos vida. Los dragones son un pilar de la literatura fantástica, pero además es el mejor medio para saltar desde la silla escolar a la espalda de un buen dragón y volar en busca de aventuras. Para conseguir estos vuelos solo hace falta un buen libro.

Presentamos 5 libros de dragones para todas las edades:

“Dragones, manual de instrucciones” de A Briere Haquet, ilustrado por Mélanie Allag y traducción de Pilar Guerrero Jiménez. Editorial Picarona, tapas duras, tamaño 20 x 30, con 32 páginas. Es muy importante trabajar con los pequeños la responsabilidad al compartir nuestra vida con un animal de compañía, sobre todo si es un dragón. Este libro es una divertida guía que incluye consejos sobre cómo educar a tu dragón. A partir de los 3 años.

“Los dragones” de Cécile Roumiguiére e ilustraciones de Yvan Duque, traducción de Isabel Soto. Editorial Edelvives, tapas duras, tamaño 26 x 35, con 64 páginas. Pequeña enciclopedia, que hace un interesante repaso por las diferentes tipologías de dragones con una descripción de cada uno, su procedencia, su leyenda y un catálogo de curiosidades. Libro ameno con datos históricos y pequeñas narraciones literarias que le dan unidad y coherencia. A partir de 8 años.

Este mes de febrero nos ha llegado a las librerías de la mano de la editorial Anaya “Academia para Príncipes Desencantados”. Autoría de Eva Escudero, ilustraciones de Mar Villar. Tapas blandas, tamaño 13 x 20, con 144 páginas. El mundo ha cambiado con gran rapidez y los príncipes y princesas no son como antes. Antonio Brasas, príncipe de Dragonario, que no tiene muchas ganas de relacionarse con princesas, decide boicotear sus pruebas de la academia, pero nada de lo que intenta resulta como él espera. Es una divertida sátira con la que se divertirá toda la familia. A partir de los 10 años.

Y para los más mayores “Eragon” de Crristopher Paolini, traducción de Silvia Kómet y Enrique Hériz. Editorial Roca bolsillo. Tapas blandas, tamaño 19 x 12,5, con 656 páginas. Eragon es el primer título de la serie de El legado, que tiene como protagonista a un valiente joven y a su indomable dragona Shapira. Gran libro de fantasía y a la vez es el diario del aprendizaje de un adolescente, con 15 años, su maduración, compromiso con su sociedad y lucha por un mundo mejor. A partir de los 14 años.

¿Quién sabe liberar a un dragón?

Para el final hemos dejado “¿Quién sabe liberar a un dragón?” Libro que llegó a nuestras librerías en febrero del 2007 y que se continúa editando por su gran éxito. Nuestro dragón protagonista vive, mejor dicho, sobrevive, en un cuento viejo, abandonado. La soledad no es buena ni para los dragones, por ello está triste. Se siente abandonado, cautivo, aprisionado entre las páginas vacías de su libro. En tiempos anteriores este fue un libro con divertidas aventuras, como cuando el dragón estornudó y dejó lleno de hollín a la mitad del rebaño convirtiéndolos en ovejas negras. Además del Dragón, tenemos unos encantadores personajes como el Caballero valiente, que en realidad no es tan valiente, lo miedosos campesinos, o el Hada desorientada, que siempre anda perdida.

Cuando un libro deja de leerse, sus personajes desean marcharse y no aburrirse entre esas páginas que no son pasadas por manos deseosas y ojos brillantes que anhelan conocer sus aventuras.

Los pequeños lectores recomiendan: Macarena Rama Cabrera, alumna de 5º de primaria: “Este cuento trata sobre un relato creado por Paloma Sánchez. Donde hay un dragón, ¡no un dragón de esos de las películas que aterroriza a un pueblo o una aldea! Este dragón era bueno y estaba atrapado en su propio libro. El dragón vivía en una cueva muy cerca de un pueblo. Sus habitantes no lo querían, le tenían miedo, le culpaban de todo. Así que un día se fueron. Todo eso recordaba el dragón, que cuando los niños cogían el sarampión lo señalaban a él. También recordaba que durante un invierno muy frío intentó calentar a un rebaño, pero acabó transformando a la mitad en ovejas negras, por supuesto también lo culparon. Pero también es la historia del libro que estaba olvidado y un día un hombre que estaba haciendo limpieza se lo encontró y recordó que él había sido su dueño cuando era niño, pero como estaba tan destrozado lo tiró y un camión se lo llevó al vertedero. Este libro me ha encantado porque adoro las historias de dragones. Pero ha habido momentos en los que he sentido trsteza por la soledad del dragón, por todo lo bueno que hace por el pueblo y ellos lo mal interpretaban”

“¿Quién sabe liberar a un dragón?” con texto de Paloma Sánchez Ibarzábal e ilustraciones de Andrés Guerrero. Editorial S.M. Tapa blanda, tamaño 19 x 12 cm con 80 páginas. El libro también consta de una pequeña entrevista a la autora. En la editorial puedes encontrar material de apoyo para el aula.

Es un buen libro para trabajar la superación de los problemas, y para estimular la fantasía de los pequeños lectores. Si quieres saber si el dragón logra salir del libro, si el libro tiene un nuevo uso, no dejes de leerlo.

En la doble narración de este libro también podemos introducirlos en el doble uso de los libros. A los libros no los debemos dejar aburridos en las bibliotecas, deben pasar de manos y manos, ellos prefieren morir por el uso y no de aburrimiento y comidos por pececillos de plata, piojos del papel o devorados por termitas y polillas.

Tiempo de lectura 1 hora y 15 minutos.

Actividades con su lectura: Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer: lluvia de opiniones sobre los dragones de los libros, ¿cómo son? ¿Nos gustan?

Durante la lectura: Tenemos unos personajes muy interesantes en la lectura, pero la autora no los describe para dejarnos la libertad de que lo hagamos nosotros. En esta actividad vamos a describir al dragón, pero también al Caballero Valiente, al Hada Desorientada y a Fermín. Después podemos realizar un dibujo de nuestra descripción.

Finalizado el libro: Este cuento nos narra dos historias, la historia del libro donde vive el dragón y la del niño que lo encuentra en el basurero. En esta última actividad nos convertimos en autores y creamos una historia en la misma línea de un libro que hemos abandonado sin terminar de leer, ¿cómo se encuentra? ¿qué les ocurren a sus personajes? ¿se han marchado o continúan esperando que lo leamos?

Autoría:

Paloma Sánchez Ibarzábal Madrid. Ilustradora y escritora. También es psicoterapeuta a través del arte y especialista en educación emocional. Su sensibilidad y creatividad sin límites la han llevado a explorar y a formarse en diferentes campos como el de la Publicidad, el Diseño Gráfico, la Psicología y la Arteterapia. Gracias a su visión personal y profunda ha conseguido conectar siempre con mayores y pequeños trasladando todo su imaginario y conocimientos a sus obras, ya sean libros, lienzos, materiales didácticos infantiles, etc. Su primer libro publicado fue El brujo del viento, editorial SM, Barco de Vapor, serie naranja, con ilustraciones de Elena Odriozola. Otros libros de Paloma Sánchez son: “El niño que llegó con la niebla” de la Editorial Anaya; “Miguel la lía” de Edelvives y “Mi primer viaje” de OQO

Andrés Guerrero Trujillo (Cáceres) Ilustrador e historietista. «Hacerse ilustrador o escritor se me antojan decisiones que no se toman, simplemente ocurren. Ser autor o ilustrador es una circunstancia que no elegimos, al menos en mi caso, ya que fue un hecho inevitable», ha afirmado en el Museo de Ilustradores S.O.L. Comenzó publicando viñetas humorísticas en algunas revistas, y luego pasó del mundo gráfico al dibujo animado. Años más tarde comenzó a ilustrar libros infantiles, algunos escritos por él mismo. Es colaborador habitual de prensa y revistas. En 2009 logró el Premio CCEI de Ilustración por Cinco ovejitas, editado por SM en la colección El Barco de Vapor. Con anterioridad hemos presentado en estas páginas su obra “Un extraño en el tejado” https://www.europasur.es/ocio/tejado-historia-misterio-diario_0_1594942296.html