Un extraño en el tejado es una historia de intrigas y de misterio para los primeros lectores y con ella seguro que le quitará el miedo a los más pequeños.

Nuestro protagonista, un niño de unos seis años, con mucha curiosidad e imaginación, muy inteligente y trabajador. Su aventura nos lo cuenta a través de su diario.

Una noche, seguramente oscura como todas las noches, mientras cenaban en casa, escucharon un fuerte golpe. Cuando subieron para ver que había ocurrido, su padre baja con un niño, que tiene un gran chichón en la cabeza. No sabemos quien es porque no recuerda nada, pero ¡parece un vampiro! Traje negro, cara pálida, colmillos de película de miedo, orejas puntiagudas…

El niño misterioso cenó con la familia leche con cacao y galletas, seguramente para disimular. Sus colmillos son muy largos y se nota más cuando se ríe.

Se llama Gustavo y tiene poderes, ¿sabes cuáles? Lee el libro y los descubrirás, pero te contaré que domina a los perros, los asusta. A Gustavo no le da miedo nada, bueno casi nada. También se divierte con muchas cosas, ¿Quieres saber que le hace reír? En el libro está. Es un gran jugador de fútbol.

Este cuento es el inicio de una gran amistad entre dos niños muy diferentes. Esta historia nos anima a crear vínculos de amistad entre personas distintas.

La tolerancia de la que tanto se habla aquí se practica. Los vínculos familiares hacen la aventura más divertida. Es un libro de humor para leer toda la familia, con final abierto ya que es el primer tomo de la serie "Estos monstruos no dan miedo". No sabemos si Gustavo será un vampiro, pero seguro que es un buen amigo.

Al estar escrita la aventura desde un diario, es un libro muy fácil de leer entonando, como un magnífico monólogo y de esta forma mejorar nuestra expresión lectora. Te recomiendo que si te animas a realizar esta entonación lectora gesticules mucho, como si estuvieras interpretando.

Gustavo quería tener un diario como el del protagonista, ¿Por qué no te animas a empezar el tuyo?

Su autor e ilustrador, Andrés Guerrero, tiene una gran afición lectora desde pequeño. «Hacerse ilustrador o escritor se me antojan decisiones que no se toman, simplemente ocurren. Ser autor o ilustrador es una circunstancia que no elegimos, al menos en mi caso, ya que fue un hecho inevitable» Entre sus premios destaca: el Premio CCEI de Ilustración por Cinco ovejitas y el Premio Gran Angular por Blanco de tigre.

Ficha literaria: Un extraño en el tejado. Autor e ilustrador: Andrés Guerrero. Editorial: SM Madrid.