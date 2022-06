“El gato que amaba los libros”. Un homenaje a las librerías, a los libros y a todos los que los aman

A veces los abuelos te hacen una faena, de una forma serena y solemne se van. El abuelo de Rintaro Natsuki, sin hacer ruido y para no volver más, se ha marchado.

Nuestro protagonista es Rinttaro, un adolescente aparentemente tranquilo, pero en realidad no es el chico sosegado que todos conocen en el instituto. Estudiante de secundaria, bajito, con gafas gruesas y poco hablador. No le gustan las actividades deportivas, es poco atlético; tampoco sobresale en ninguna asignatura. Es un chico del montón, normalito, con intención de pasar desapercibido. Sus padres, divorciados. Él ha sido criado por su abuelo. Rintaro era el perfecto "hikikomori". Al parecer un paro cardíaco lo ha separado de su abuelo. "Una muerte plácida", pero ¿qué tiene la muerte de plácida?

Su abuelo le ha dejado el negocio de una pequeña librería de ejemplares viejos o de segunda mano llamada “NatsuKi”. Se encuentra en un rincón apartado de la ciudad. En ella puedes encontrar cualquier volumen de Shakespeare, del poeta William Wordsworth, de Dumas, Stendhal, Nietzsche, Voltaire, Faulkner, Hemingway o Golding. Las frases de los distintos escritores se cruzan con los mensajes de su abuelo, todos ellos revolotean por la mente de nuestro joven protagonista animándonos a todos a leerlos, pero también a vivir, a movernos, a caminar, y sobre todo a crear nuestra propia historia. "Leer un libro se parece a subir una montaña, línea a línea, releer frases, avanzar despacio para comprender lo leído y las vistas se abren al llegar a la cima". El abuelo no vivía en el mundo de la cotidianidad, era parco en palabras y hermético, un anciano libre de prejuicios, sabio y tranquilo. Su vida era una rutina que se repetía de forma constante e inmutable.

En esta historia tan humana tenemos a un ser fantástico, Tora, un gato de buen tamaño, atigrado con bellas rayas amarillas y marrones, con un pelaje jaspeado y patas de un blanco inmaculado, con orejas como triángulos isósceles y ojos de un color jade intenso. Este gato habla y le ha planteado una misión a Rintaro, al que llama "segunda generación", liberar a los libros encerrados, olvidados o que pueden ser destruidos. Para ello tendrá que atravesar distintos laberintos. Las aventuras en estos laberintos son a la vez un viaje de maduración personal de Rintaro y su amiga Sayo.

Ficha literaria Título: "El gato que amaba los libros" Autor: Sosuke Natsukawa Traducción: Marta Morros Serret Premios: Mejor libro del año para los libreros japoneses, Premio Shogakukan de Ficción Editorial: Grijalbo-narrativa. Penguin Random House Grupo Editorial, SAU Barcelona

Sosoke Natsukawa (Japón) es médico y su estreno como escritor ha sido El gato que amaba los libros. Por él ha obtenido los premios Libreros de Japón y el Premio Shogakukan de Ficción. En el panorama internacional fue bestseller del Times en Reino Unido y libro favorito de las librerías independientes de Estados Unidos.

Los pequeños lectores recomiendan

Alejandra Zarza Mendoza, alumna de de 6º, nos presenta este libro: "Este libro en un primer momento me ha transmitido tristeza por la muerte de su abuelo, y con su muerte pierde todo lo que tiene en su vida, su apoyo, solo le queda una vieja librería. Este es un libro que me recuerda a los cuentos que leía en mi infancia, me traslada al mundo de la fantasía y me llena de ilusión. Tora, el gato, junto con el protagonista tienen que salvar los libros. Para ello tendrán que adentrarse en cuatro laberintos. Se lo recomiendo tanto a jóvenes como a adultos que aman los libros y quieren conocer sus poderes".

Esta aventura también nos plantea preguntas a los lectores: ¿Y tú qué tipo de lector eres? ¿En qué laberinto estás perdido?

¿Eres de los que leen libros y los encierras en bonitas bibliotecas con puertas de cristal a cadena perpetua? ¡Cuántos libros tenemos encerrados en nuestros centros educativos condenados a morir lentamente, convirtiéndose en papel viejo que se deshacen en silencio!

¿Eres de los que recortan libros? Nuestros libros de texto están llenos de recortes de libros para limpiar nuestras conciencias de educadores.

¿Eres de los que sólo quieren venderlos? Críticos, editores, autores…

¿Seremos todos del instituto de Investigación de la lectura? Mucho analizar, pero poco disfrutar.

El realismo mágico de este libro, que tiene un gran cierre con Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, es a la vez un gran menú de la literatura universal. Los libros tienen poder, pero es siempre de ellos, nunca podremos robarlo.