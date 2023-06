'Cara de pájaro'. Lectura para aprender a escuchar con los oídos y con la mente

¿Oímos o escuchamos? Estamos todo el día oyendo los sonidos que nos envuelven, pero no los escuchamos porque no estamos atentos, nuestra cabeza tiene su propia conversación. Para escuchar debemos poner atención, pero cuidado, también debemos analizar el mensaje. Y eso es lo que le ocurre a Carrasco, nuestro protagonista.

Carrasco es un chaval estupendo, como todos. Es muy goloso, le encantan los pasteles, jugar con sus coches, rugir como un dinosaurio y construir cabañas en su habitación. Es un buen estudiante, disfruta resolviendo los problemas de Matemáticas, realizando un collage con hojas secas y estudiando el Universo. Le gusta su colegio donde tiene un montón de amigos.

Pero todo cambia en su vida cuando su vecina, la Señora Manolita, la que tiene el trasero más inmenso de toda la barriada, le dijo: "¡Menuda cara de pájaro tienes!". Pero ¿Qué ha querido decir la Señora Manolita con esta frase?.

Carrasco se toma estas palabras al pie de la letra y pone en marcha toda su maquinaria pensante para poder ser un auténtico pájaro ¿lo conseguirá? Si quieres saberlo, ponte a leer esta divertida aventura.

En nuestra lengua son muy comunes los juegos de palabras realizando comparaciones como es el caso de este cuento. 'Cara de pájaro' es que tiene rostro de ser un pillín, un niño travieso. Es preferible tener cara de pájaro en general que no la de chorlito en particular. Porque cuando decimos que tienes cabeza de chorlito: "es que tiene poca cabeza o que es especialmente despistado". Son muchas, y bellas, las comparaciones y los juegos de palabras que pueden conocer nuestros niños y divertirse con ellas.

A partir de la lectura del libro podemos buscar distintos refranes donde los pájaros son los protagonistas como, por ejemplo: "Más vale pájaro en mano que ciento volando", "Por el canto se conoce al pájaro", "Pájaro que comió, pájaro que voló", "Pájaro viejo no entra en jaula" o "Bien está el pájaro en su nido". Después tenemos que deducir el verdadero significado, mensaje, de estas frases. Es un juego muy divertido tanto en casa como en el colegio.

Los pequeños lectores recomiendan

Gonzalo Martínez Macías, alumno de 4º de Primaria es quien nos presenta este libro: "Los personajes son Carrasco, la señora Manolita y su perro Hulk, y el tío Anselmo. La historia se complica tras encontrarse en el ascensor la señora Manolita con Carrasco. Al salir le dijo Mmmm…¡Menuda cara de pájaro tienes! Como Carrasco es un niño con una gran imaginación, intentó comprender por qué la señora Manolita le había dicho que tenía cara de pájaro. Se puso a observar a los pájaros en el parque, buscó información en los libros de la biblioteca, e incluso en la casa de su tío Anselmo probó el alpiste de su periquito, que no le gustó nada. Pero si tenía cara de pájaro ¿podría volar? Este libro me ha gustado porque me ha sorprendido, es alegre y estimula mi curiosidad sobre todo sobre los pájaros”.