Basta escuchar al músico Raimundo Amador (Sevilla, 1959) y es fácil prever que su llegada a Algeciras el 25 de julio para participar en el VI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía estará revestida de tintes muy emotivos. "Paco era mi amigo, porque yo le quería y él me quería a mí. La última vez que lo vi fue en Granada. Y me quedé sorprendido porque me dio un abrazo tan fuerte, como de oso, y me dijo que me quería, me respetaba y admiraba desde que yo era un niño", explica por teléfono el artista poco antes de irse a ver un concierto de Diego del Morao.

Raimundo tiene su baúl lleno de recuerdos con el genio de Algeciras y aún más con Camarón de la Isla. "La gente no se lo cree, pero Camarón me dijo antes de morir que quería que hiciéramos un disco como La leyenda del tiempo pero aún más comprometido", rememora el guitarrista sevillano. Está documentado que el cantaor de San Fernando sí que cayó en principio bajo la presión de la crítica de quienes creían que aquel trabajo discográfico era demasiado avanzado e innovador. Pero ahí está Raimundo, historia viva de la música de este país, para aclarar que Camarón no estaba por dar marcha atrás en su evolución artística.

Hablar con Raimundo Amador es adentrarse por un camino de pasión por la música, por todo lo que ha vivido en ella y con su guitarra desde que naciera en la Sevilla de 1959. "Sí que tengo ahora más afición. Y sobre todo al flamenco. Es la música más difícil, yo hasta le he cogido un poquito de miedo. Por su compás, sus formas. El que es flamenco puede hacer otras cosas, como ha sido mi caso. Pero meterte en él desde fuera yo lo veo casi imposible", reflexiona.

Atrás -muy atrás- quedan los tiempos en que fue, siendo apenas un adolescente, uno de los tocaores de cabecera de una de las diosas sagradas del cante, Fernanda de Utrera: "Muchas veces me siento como el último mohicano, porque el aire de mi guitarra ya, de esa manera, casi no lo hay. El otro día lo viví con Antonio Agujetas, que me dedicó un cante y me invitó a subir con él al escenario. Y lo estuvimos hablando. Mi hermano Rafael no toca porque está malito, a mi primo Ramón Amador lo escuchas y sí, pero es un poco más moderno. El resto de mi familia ya no está, claro".

El dúo que Raimundo Amador y el norteamericano BB King formaron dio la vuelta al mundo. Aquella unión de músicos y personalidades tuvo una repercusión desbordante: "Él fue para mí en la música norteamericana lo que Camarón para el flamenco. Con BB hice más de treinta conciertos y quedó un gran vínculo y amistad".

El Potaje de Utrera, Hondarribia, Valencia, Granada, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, Algeciras... La gira 60 aniversario, directo a casa, que así se llama, tiene un montón de estaciones entre las ya recorridas y las previstas para el dueño de Gerundina, la mítica guitarra de la que Raimundo siempre se hace acompañar y que, sin duda, es su amiga más íntima.

La del 25 también será una noche especial, porque realmente hay concierto doble. Aparte del de Amador, está previsto el recital de dos músicos que acompañaron a Paco de Lucía en sus últimos años, como son Antonio Serrano y su armónica y el guitarrista Antonio Sánchez. A ellos se suma con su sonanta, recién publicado su primer disco, José del Tomate, hijo de otra referencia histórica de este instrumento como lo es Tomatito.