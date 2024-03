'El Rabí de Galilea', una historia escrita desde el corazón

Leer es bueno en cualquier momento, no importa la fecha, el lugar, o la temperatura ambiental. Sin embargo, cuando realizamos recomendaciones me gusta apoyarme en el contexto que estamos viviendo. Anteriormente para la Semana Santa hemos sugerido lecturas como Mis oraciones favoritas , Jesús hablaba y la gente escuchaba y Jesús murió y resucitó. Los tres libros anteriores son para primeros lectores.

Libros que realizan una aproximación histórica a la figura de Jesús tenemos muy buenos en el mercado: Jesús de Nazaret de Giovanni Papini; Jesús, Una biografía de Armand Puig; Jesucristo el Liberador de Leonardo Boff que continúa teniendo partidarios y adversarios; y el gran best seller de estos libros es Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola. Pero todos ellos van dirigido al público adulto, con base dogmática y profundo conocimiento de las escrituras.

Con El Rabí de Galilea deseamos dirigirnos a los más mayores de este club de lectura, Secundaria y Bachillerato. No importa que no tengan base teológica ninguna, ya que es una aproximación humana con un estilo novelesco. El libro consta de 30 breves capítulos que se leen con gran rapidez y te anima a que no pares la lectura. De los treinta capítulos solo uno esta escrito en primera persona y es Jesús el que nos habla. Los demás están narrados en tercera persona y son distintos personajes que han tenido vivencias con Jesús.

Se inicia la historia teniendo por protagonista a Pilato y sus dudas; el segundo es Longinos, su lanza y el milagro de curación de la sangre de Jesús sobre su rostro. En este momento se da un salto al pasado, siendo el protagonista de este capítulo José y sus enseñanzas en el oficio de carpintero a un chaval de catorce años. Y desde ese momento, vamos avanzando por su vida y sobre todo, con su gente: Juan el bautista, los discípulos de Jesús, María Magdalena, Lázaro y sus hermanas Marta y María, José de Arimatea, Nicodemo, Judas, Zerah, María su madre, Gimas y Gestas, Herodes Antipas, Caifás y Anás, Barrabás, Malco, Prócula, Simón de Cirene y sus hijos Alejandro y Rufo, Prócula, Zerah, las mujeres seguidoras de Jesús…

En todos los capítulos tenemos dos constantes, siempre se va anunciando el duro final y la presencia del diablo tentador, queriendo en todo momento apartar a Jesús de su misión salvadora.

En los últimos capítulos, se van uniendo los distintos personajes para dar consistencia a todo lo acaecido en la Pasión y Muerte de Jesús.

Los pequeños lectores recomiendan: Palma Combe Bosque, alumna de 3º de ESO, es quien nos lo presenta: “Cuando se comentó en el club de lectura la posibilidad de leer un libro escrito por Miguel Becerra lo pedí porque pensaba que era sobre cine. Mi sorpresa fue el título, y además el tema que es sobre Jesús, pero me ha gustado. Tiene una forma fácil de leer la historia, es como una novela con muchos personajes, aunque algunos de ellos ya los conocía. Sus capítulos cortos están muy bien. La parte de la flagelación es dura, más que una película de terror. Pensé que llegaría Semana Santa y no lo tendría terminado, pero cuando empiezas a leer quieres terminarlo lo antes posible y me lo leí en una semana.”

El Rabí de Galilea tiene 232 páginas. Tapa blanda, tamaño 21 x 15. Es una ficción biográfica sobre la figura de Jesucristo. Prólogo de Francisco Javier Torres Gómez, profesor de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. Capítulo introductorio De los signos de tortura de Nuestro Señor Jesucristo, también de Francisco Javier Torres Gómez. También consta de un gran número de ilustraciones de Teresa Guzmán. En un club de lectura y con chavales, los libros se eligen y reparten con varios meses de antelación, cuando ya teníamos finalizada la lectura no enteramos de su muerte el 29 de enero.

Actividades con su lectura: Antes de empezar a leer podemos hacer uso de algunas de las preguntas que lanza el propio autor: ¿Qué conocemos de Jesús? ¿Fue ese hombre algo más que un sedicioso crucificado en tiempos de Poncio Pilato? ¿Un Profeta desechado o tal vez un Mesías inesperado? ¿Un alborotador de masas o un agitador de conciencias? ¿Un Rey de Reyes de un reino tan intangible como inentendible por la sociedad de su tiempo? ¿Quién lo envió y para qué?

Durante la lectura: Podemos ir creando un mapa de emociones con cada uno de los personajes que van apareciendo en la historia, los que avanzan optimistas, de forma positiva y los que van con cargas negativas.

Finalizada la lectura: Comprobamos como el autor se basa en una creación literaria donde todos ya conocemos previamente el argumento, pero en un círculo perfecto, iniciando el primer capítulo por el final, va creando con los personajes un rompecabezas que se completa en el último capítulo. Como actividad final debemos crear un nuevo personaje en esta trama e introducirlo en la historia de forma creíble.

Autoría:

Miguel Becerra Ortiz, Madrid, aunque se crio y vivió en La Línea de la Concepción. Escritor, director de cine, guionista, productor y productor ejecutivo. Estudió Dirección de cine y guion en la Universidad Complutense de Madrid. Director de la asociación ACUCINE. Diplomado por Moriah Collage y Limud sobre estudios de Jesús de Nazaret y el Judaísmo primitivo. Su primer libro publicado fue Mis relatos enlatados y su última obra El mensaje olvidado de Jesús.

Teresa Guzmán, Sevilla. Licenciada en Bellas Artes, Diplomada en Ciencias de la Educación, profesora en ESO e ilustradora. Entre los libros ilustrado por ella señalamos: El Coloreable de la Semana Santa de Sevilla, Me llaman Jesús del Gran Poder, Mis leyendas de Sevilla y El Viacrucis según Sevilla.