'Mis oraciones favoritas', el poder de la palabra para llevar luz la oscuridad

Son muchas las editoriales las que nos presentan libros destinados para los más pequeños con oraciones y reflexiones personales sobre nuestra existencia. Entre las distintas ediciones destacamos Mis oraciones, del equipo de la editorial San Pablo; Mis oraciones favoritas, de Stomier Omartian; Oraciones para rezar en familia, de Mari Patxi Ayerra de la editorial PPC; u Oraciones para niños, de Josep Ribot Margarit de la editorial Empresa y Humanidades.

Cuando nos planteamos en el taller de lectura elegir un libro para finalizar la Semana Santa todos señalaron el álbum Mis Oraciones Favoritas, ilustrado por Anna Láng. Es un libro de gran formato con preciosas láminas que atrajeron rápidamente la atención de los pequeños que participaban en la elección de esa tarde.

Su lectura nos recuerda el poder de la palabra, con ella nos podemos trasladar a cualquier época y lugar, que nos transmite emociones, que nos envuelve con sentimientos y que también puede llevar luz donde existe la oscuridad. Por supuesto que la palabra nos conecta con los otros, con el prójimo y de esta forma nos hace trascendentes.

Con un formato atractivo y moderno nos presenta oraciones tradicionales conocidas por todos como el “Padre Nuestro” o el “Acto de Contrición”, oraciones para distintos momentos del día “Oración de la Mañana” u “Oración de la Noche”.

El “Magníficat”, cuando se analiza pausadamente es más revolucionario que “¿Qué hacer? de Lenin” o la “Revolución permanente” de León Trotsky.

A muchos les llamó la atención la “Oración de san Francisco”, haz de mí un instrumento de tu paz, ello dio pie a buscar otros escritos de San Francisco de Asís como “El Cántico de las Criaturas”.

Los pequeños lectores recomiendan

Nicolás García Montero, alumno de 4º de primaria, es quien nos ha presentado este libro: “Nunca he tenido un libro de oraciones y siempre he pensado que sería como un catecismo, pero este libro es distinto, muy bonito. En su portada veo un gran ángel que parece que está dormido y acurrucado con sus alas. Pasar sus páginas es un paseo por sitios muy bonitos. Estoy en catequesis y algunas de estas oraciones no las conocía. Es un libro que podemos regalar para las comuniones y seguro que gusta a pequeños y mayores”.

Finalizada la Semana Santa, con nuestras procesiones recogidas e iniciando la Pascua de Resurrección, pienso que es el momento de presentar este álbum ilustrado.

Anna Láng, Hungría. Ilustradora y directora de arte. Estudió Bellas Artes y se graduó como diseñadora gráfica. Trabajó para distintas agencias de publicidad y para el Teatro Nacional de Budapest. Ha ganado el premio “Ciudad de Békéscsaba” en la Bienal del Diseño Gráfico de Hungría con una serie de carteles sobre Shakespeare. En la actualidad tenemos una veintena de sus publicaciones en las librerías, entre ellas destacamos: “Dino Yoga” o “El gran libro de las leyendas de los dragones”.