'Jesús murió y resucitó', para que los más pequeños comprendan lo que representan las cofradías en la calle

Para cerrar la Semana Santa os presento Jesús murió y resucitó, el último tomo de la pequeña colección Historias de Jesús contadas a los niños. Si en el tema de la semana pasada, Jesús hablaba y la gente escuchaba, se centraba en las parábolas, este libro tiene un perfil más trascendental, ya que nos expone los últimos días de Jesús.

Las historias de este libro son: “La mujer que unge los pies de Jesús” siendo su objetivo la acogida de todas las personas; “Jesús entra en Jerusalén” rodeado de la alegría de los apóstoles y del pueblo; “Jesús se despide de sus amigos en la última cena” con el lavatorio de pies y la necesidad de servir a nuestros conciudadanos; “Jesús va a orar al huerto de los olivos” donde descubrimos la soledad; “Jesús es arrestado” y traicionado por los suyos; en las cuatro historias siguientes contemplamos como los juicios pueden ser una falsa; a continuación tenemos cuatro capítulos con la pasión de Jesús; “Jesús ha resucitado” es un cambio feliz en la narración; “La aparición a María Magdalena” donde el primer testigo es una mujer dentro de esa sociedad tan machista; “Jesús se aparece a sus discípulos” donde se modifica el miedo por la Esperanza; el último capítulo es “Jesús sube al cielo”.

Como todos los libros de esta colección tiene un segundo bloque con información histórica del pueblo judío. En este caso los apartados son: La oración; Las fiestas judías; Los sacerdotes, y por último, La muerte y los enterramientos.

Los pequeños lectores recomiendan

Julieta Martín, alumna de 5º, es la alumna que nos ha presentado este libro: este es un libro sobre la pasión, crucifixión y resurrección de Cristo para los más pequeños, pero tiene muchos datos interesantes con el que disfrutarán los más mayores. Tiene muchas imágenes muy coloridas y bonitas, me han gustado mucho sus ilustraciones. También quiero destacar la última parte, en ella he descubierto las fiestas y tradiciones de las personas de la época de Jesús. También he conocido que los sacerdotes judíos son por herencia, es decir que para ser sacerdote su padre tiene que ser sacerdote, o que los sacerdotes no podían tener defectos físicos ¡qué curioso! También trae oraciones para la mañana, para los viajes, etc.”

Los cuatro libros que comprenden la colección Historias de Jesús contadas a los Niños son: 1º Jesús también fue niño; 2º Jesús vivió enseñándonos a hacer el bien; 3º Jesús hablaba y la gente le escuchaba y 4º Jesús murió y resucitó.

Aitor y Juanma son los alumnos que nos han presentado este libro. Ambos coinciden en la parábola del buen Samaritano, como la que más les gusta. “Esta parábola nos enseña a ser buena persona. Lo mismo ocurre con otras parábolas como el criado cruel que no perdona o la del hijo pródigo. Este libro también nos enseña como Jesús le hablaba a sus amigos, que nos contaba sobre el Reino de Dios, o sobre el día de su transfiguración. La parte final del libro es como un diccionario con informaciones muy curiosa sobre la época de Jesús.”

Sí te gustan las buenas fábulas, las enseñanzas con moraleja, los cuentos con planteamientos pedagógicos, aunque no te plantees ningún ideario religioso, disfrutarás con estas historias que no son solo para pequeños. Como nos indican Aitor y Juanma, este libro esta dividido en dos partes diferentes:

La primera parte tiene quince capítulos con las parábolas y distintos momentos de la predicación de Jesús.

La segunda tiene cuatro apartados donde se informa sobre el marco histórico de la sociedad en la que vivió Jesucristo: Profesiones y oficios; familia y hospitalidad; el sábado y la sinagoga; y las creencias judías.

Joaquín Mª García de Dios tiene publicado 129 libros, en su mayoría, libros de textos para el alumnado de educación infantil y primaria. Además del que presentamos os recomiendo Pasito a pasito para trabajar los valores con los más pequeños y que incluye un CD con canciones.

La ilustradora Teresa Novoa es la autora de los dibujos que acompañan a esta obra: “De pequeña quería ser pianista, pintora, directora de orquesta, matemático, malabarista, cantar como Ella Fitzgerald, payasa de un circo, bailarina moderna y, sobre todo, quería nadar como los delfines que salen a tomar el aire sólo de vez en cuando”, afirma en el número 105 de la Revista CLIJ.

Ha participado en exposiciones en nuestro país y en el exterior. Fue seleccionada por el Ministerio de Cultura para la exposición “A todo color”, y formó parte de la muestra “Ilustrísimos” en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, cita en la que España fue país invitado. Ha sido merecedora del Premio A la orilla del viento de álbum ilustrado (1999), del Premio White Ravens de la Internationale Jugendbibliothek de Munich (2005) y del Premio CCEI de ilustración (2005). Además, fue finalista del Premio Daniel Gil de ilustración ese mismo año.