La inteligencia artificial recupera grabaciones inéditas de Paco y Pepe de Lucía que este viernes salen a la luz

Los Chiquitos de Algeciras era el nombre con el que apuntaban al futuro el guitarrista Paco de Lucía y su hermano Pepe, dos proyectos de grandes artistas que, con 11 y 13 años, grabaron sus primeras incursiones en la música, recuperadas gracias la inteligencia artificial.

Este viernes, 31 de mayo, se publica el álbum Pepito y Paquito con los primeros tres solos de la historia de Paco de Lucía cuando tenía 11 años, un momento en el que formaba dúo musical con su hermano Pepe, el protagonista del vinilo.

Una fotografía de los dos hermanos cogidos de la mano junto a su madre Lucía ilustra la portada, con el título del disco sacado de puño y letra de una carta que Paco de Lucía escribió a su hermano Antonio.

Un pedazo de la historia del flamenco que, según ha dicho en la presentación este jueves Pepe de Lucía, debería de "formar parte de la Biblioteca Nacional".

Un antiguo magnetofón recogió su despertar en la música, entre 1959 y 1960, sonidos que se han pulido y limpiado gracias a la inteligencia artificial, que ha permitido separar la voz de Pepe de la guitarra de Paco, dos leyendas del flamenco.

La discográfica BMG y la Fundación Paco de Lucía han sido las encargadas de moldear este proyecto en el que un joven Paco de Lucía lo da todo en un solo de Bulerías Niño Ricardo, mientras que Pepe pone su voz, todavía infantil al tango Me falta la resistencia, de La Pirula de Málaga, y a la soleá Se comerá mi dolor, de Soleares.

Javier Doria, el director de BMG, ha recordado que las grabaciones aparecieron en una lata de membrillo y el trabajo de restauración ha sido minucioso, hasta el punto de que no se han podido utilizar algunos fragmentos y se han guardado otros. "Quizá dentro de un tiempo demos otra sorpresa", aventura.

"Estamos escuchando historia y tratando un eslabón perdido del flamenco", advierte Doria, quien añade que la labor fundamental es entender la labor de Pepe de Lucía y sacar adelante un proyecto "sin que se perdiera la frescura de ese momento", dos niños disfrutando de su pasión, el flamenco.

"Yo no quería ir al colegio y me ponía a cantar en cualquier parte", ha recordado Pepe de Lucía, "mi padre no podía conmigo, Paco era más obediente" y ha relatado con cariño cómo su padre les "arreglaba" cuando iban a grabar.

La maestría de los dos hermanos, cada uno en un apartado del arte, era ya patente en su infancia. "Pocos niños cantaban todos los palos del flamenco como lo hacía yo y el culpable era mi padre", dice Pepe de Lucía, que recuerda cómo gracias a su padre, iban de un "lado a otro", buscando productor.

En la presentación, también han estado presentes las hijas mayores de Paco de Lucía: Casilda y Lucía. Ambas han recordado la emoción de escuchar a su padre de niño y la voz de su abuelo jaleando a los dos hermanos.