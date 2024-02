Reyes Benítez realizó la grabación original de las interpretaciones del anunciado disco inédito de Paco y Pepe de Lucía

Las grabaciones incorporadas al disco inédito cuya presentación se anuncia para la clausura del festival Paco de Lucía Legacy, en Nueva York, no han aparecido en una cueva profunda y oscura ni han caído del cielo. Reyes Benítez Aranega, amigo íntimo de Antonio Sánchez Pecino desde que fueron jóvenes, solía grabar en esa condición cantes y toques de Pepe y Paco de Lucía mucho antes de que aparecieran en el mundo discográfico con el nombre de Los Chiquitos de Algeciras. Las cintas con esas grabaciones han estado siempre desde entonces en poder de la familia Benítez.

Este es un testimonio personal de quien suscribe, porque participé en la recuperación de esas grabaciones y su digitalización, junto al técnico de sonido Luis López-Bellido. Era el año 2004. A Paco de Lucía le habían otorgado el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. La amistad de mi familia con los Benítez es antigua, heredada de nuestros padres, cultivada en muchas ocasiones.

Las cintas, grabadas en su día por Reyes en un aparato de bobina abierta, las reprodujimos en un Revox no solo buscando en sus pistas los cantes y toques de los niños De Lucía, sino también por si también contenían la voz de Luzía Gomes, quien tenía mucha gracia contando chistes, según afirmaba Reyes Benítez, que la grabó en alguna ocasión.

Solo -¿solo?- estaban en las cintas hasta veinticinco cantes. Luis López-Bellido todavía recuerda con asombro cómo Reyes, ya con 88 años, sentado al lado suya y a veces confirmando con el compás de sus nudillos, le decía qué tipo de cante sonaba en cada caso. “Esa es una bulería de los corrales... Esa otra una bulería de la Niña de Peñaflor... Esa una bulería por soleá de La Repompa, que le gustaba mucho a Luzía... Esto es una soleá de Veracruz…”, y así hasta identificar todos y cada uno de los cantes.

Las grabaciones, una vez digitalizadas, las recogimos en un compact disc. Digamos que conseguimos actualizar en formato dos alegrías, siete bulerías, una caña, dos fandangos, dos malagueñas, un polo, tres soleás, dos seguiriyas (una de ellas por tientos), una serrana, unos tangos, y dos tientos (uno de ellos de Málaga). Entre los muchos y buenos momentos, y curiosidades, una malagueña y una soleá interpretadas a solas por Paco de Lucía.

Era Reyes quien debía decidir a quién se le hacía llegar esa actualización de formato. Así lo cumplimos desde el minuto uno. Algún conocido compañero de Canal Sur, reconocido aficionado y periodista flamenco, quiso que le hiciera llegar esos cantes. Le dije que no, por temor a que esa confianza terminara en un uso sin control del hallazgo. Con ese respeto hacía Reyes, Paco y Pepe de Lucía hemos actuado siempre los que tuvimos la oportunidad de conocer la existencia de esas grabaciones. Solo utilicé uno en un programa especial sobre Paco de Lucía que Canal Sur Radio Andalucía le dedicó con motivo de la entrega del Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

A Paco le llegó uno de los CD a través de Félix Grande, poeta y flamencólogo, porque con ese propósito y con la autorización de Reyes Benítez se lo entregamos al ya fallecido y siempre querido Félix. A Pepe también se le dio a conocer la recuperación de las grabaciones, e incluso me consta que buscaba con mucho interés las cintas en el verano de 2022. Le entregué el DAT (cinta de audio original) que tenía, y aproveché la ocasión para que personas que representan a la Fundación Paco de Lucía, familia de nuestro paisano, supieran por mí que existían esas grabaciones de Reyes Benítez por si acaso hubiera caído en el olvido su existencia y su procedencia tras la muerte del guitarrista universal.

Es más, uno de los hijos de Reyes Benítez hizo llegar copias del CD a toda la familia Sánchez porque el cariño siempre ha sido, también me consta, lo que ha unido a las familias, la alegría de verlos triunfar como hermanos que convivieron, que aprendieron del hierro de la verdad y la clase de amistad de Reyes y Antonio.

Como ejemplo, la ilusión que mantiene viva Pepe Benítez, uno de los hijos de Reyes, es ver cumplido el deseo que le manifestó un día Antonio Sánchez Pecino, que era ver cómo las generaciones de las dos familias que han ido sucediéndose se conozcan y mantengan ese nexo antiguo y sincero que les han legado. Pepe recuerda la confianza que le tenía Antonio Sánchez Pecino, quien también un día le dijo que lo que él hiciera con las cintas grabadas bien hecho estaría, cuando pensó en aludirlas en el programa Cueva del Gato de Radio Algeciras, de la Cadena SER, que presentaban Juan José Téllez y Juan José Silva.

Todo el que conoce la biografía de Paco de Lucía sabe qué vínculo tenía con Reyes Benítez. El propio Paco lo dejó por escrito cuando falleció Reyes: ”Su vida me ha dejado una enseñanza de generosidad, de cariño y de integridad que me marcaron desde la niñez. Hombre de honor, con palabra de hierro, cariñoso y muy bondadoso. Reyes era amigo de mi padre y tenía una fábrica de corcho. Reyes venía a mi casa a escucharnos tocar y cantar a mi hermano Pepe y a mí. Siempre nos trató bien, cuando no éramos nadie, y fue él quien me regaló mi primera guitarra, cuando yo tenía 6 o 7 años... Todo mi cariño a Reyes Benítez, mi segundo padre, y a su querida familia, que también es un poco mía”.

Hoy, pasados veinte años desde que actualizamos a formato moderno las grabaciones en bobina abierta, la Fundación Paco de Lucía saca a la luz y pone a la venta parte de ellas.