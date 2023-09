'Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton'. Con humor viviremos una gran transformación del personaje

A Gerónimo Stilton le gusta vestir con americana y corbata. Él es muy tradicional, le encanta la música clásica y no soporta la ropa sport. Es un ratón famoso por sus publicaciones en la editorial más importante de la ciudad. Trabajador, creativo, inteligente, un gran empresario. Pero el mundo se está transformando y con él los gustos de Ratonia, la isla de los ratones, y sus trabajos están perdiendo el favor del gran público.

Para solucionar este problema es contratada Pink Pink, joven ratoncita con 13 años y que traerá un gran cambio a la editorial, a sus publicaciones y también al propio Gerónimo Stilton. Su primer trabajo es entrevistar a una gran estrella del Rock que no permite ninguna fotografía suya en ninguna publicación. ¿Lo conseguirá? ¿Cómo será su trabajo? Y ¿su relación con el gran Gerónimo?

Gerónimo Stilton llegó a las librerías en el lejano 2004 y desde esas fechas ha continuado creciendo y reeditándose. En la actualidad es una gran saga con; 94 títulos en la Serie principal, El reino de la Fantasía que consta de 18 tomos, Viajes en el tiempo 14, Grandes historias 34 (que son adaptaciones de grandes clásicos de la literatura juvenil), Primeros lectores 3, Crónicas del Reino de la Fantasí” 14, Los prehistorratones 17, Los Cosmorratones 11, Superhéroes 11, Las Aventuras de Sherlocko 4, La isla de los dinosaurios 2, Aprende con Gerónimo Stilton 8, Tenebrosa Tenebrax 9 y Otros libros de Gerónimo Stilton 25; además de cuadernos de vacaciones, casi 300 títulos, una auténtica biblioteca y continúa creciendo.

Entre los distintos premios que ha obtenido esta serie destacamos el Premio Andersen 2001 como personaje del año y uno de sus libros ganó el Premio eBook Award 2002 como mejor libro electrónico de literatura juvenil.

Con 20 años a su espalda y casi 200 millones de libros vendidos en el mundo no ha tenido buena crítica por su baja calidad literaria. Sin embargo, señalo dos pequeños detalles: por suerte son de los libros más estropeados en la biblioteca porque continuamente están en manos de los pequeños lectores; y además de crear lectores, apuntan con sus adaptaciones a los grandes clásicos de la literatura juvenil como son: La Isla del Tesoro, Mujercitas, La vuelta al mundo en 80 días, La llamada de la Selva, Las Aventuras de Tom Sawyer, etc.

Sus capítulos son cortos, con un lenguaje ligero, lleno de momentos humorísticos. Sus tramas pueden parecer muy simples, pero apropiadas a los primeros lectores. Están llenos de ilustraciones y el texto juega también con los dibujos cambiando de tamaño, color, forma, es parte de la propia ilustración y del atractivo para los más pequeños. Y ha saltado a la televisión.

Los pequeños lectores recomiendan

Pablo Biencontent García, alumno de 6º de primaria: "Llevo recomendando los libros de Gerónimo Stilton al Club de lectura desde que estaba en 4º porque me encantan sus aventuras y me he leído un montón de ellas. Gerónimo es un ratón miedica, pero divertido y guapetón, le encantan las bolas de quesos. Lo recomiendo porque con sus libros he aprendido muchas cosas de las comidas, de costumbres de otros países, incluso puedes viajar en el tiempo. Cuando leo sus aventuras me divierto mucho con él y me alegra el día".

Actividades con su lectura

Como Gerónimo es periodista hoy las actividades se van a centrar en un posible periódico de la clase y para ello realizaremos una entrevista al cantante favorito y al superhéroe que elijamos. Como estamos iniciando el curso y tenemos que trabajar los valores democráticos también se realizará un reportaje sobre los compañeros que se presenten a Delegado de clase. Y que no se nos olvide el reportaje fotográfico. Todo debe tener el espíritu divertido de Gerónimo.

Mi nombre es Stilton, tiene 124 divertidas páginas, dirigido para pequeños lectores a partir de los 6 años.

Autora

Elisabetta Dami, Milán (Italia), editora y escritora de libros infantiles. Comenzó trabajando en la editorial de su familia Dami Editore. Publicó su primer libro con 19 años. Creó su personaje “Gerónimo Stilton” cuando trabajaba de voluntaria en un hospital infantil. No firma sus libros con su nombre sino con el de su ratón protagonista, la razón que indica para ello es: "El mensaje es mucho más importante que la persona que lo escribe y nunca he ambicionado ser famosa ni ver mi nombre escrito en la cubierta". También firma sus obras como como Tea Stilton, la hermana Gerónimo. Es una gran activista de los derechos humanos y de los animales, creó “Elisabetta Dami Onlus” para apoyar diversas organizaciones humanitarias, y forma parte de la dirección nacional de WWF Italia.

Larry Keys, Rotterdam, Holanda. Estudió tecnología, aunque se dedica a la ilustración de libros infantiles y tiras cómicas para jóvenes. Su gran fama ha nacido junto a la serie de Gerónimo Stilton.