El filme sudanés You will die at 20, estrenado en España en la 17 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, se ha alzado este domingo con el Premio al Mejor Largometraje de Ficción en esta edición. El palmarés completo ha sido anunciado en una presentación transmitida a través de internet.

El jurado internacional que ha otorgado el premio ha reconocido "su maravilloso lenguaje cinematográfico, por los valores que representa, por mostrar cómo un joven trabaja y lucha en contra de ideas preconcebidas, bajo el peso de la religión y de la tradición y cómo decide despertar al mundo”.

El director de la película, Amjad Abu Alala, ha agradecido su premio por videoconferencia al jurado y al festival "por hacer posible que el cine siga adelante". También ha expresado su deseo de viajar al festival a Tarifa en cuanto las circunstancias lo permitan.

La periodista y realizadora francomagrebí Hind Meddeb, el programador independiente e historiador de cine Olivier Hadouchi y el actor y CEO del colectivo Black View, Armando Buika, han conformado el jurado responsable de entregar los tres premios de esta edición entre las nueve películas de la sección a competición Hipermetropía.

Junto a la representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, Elvira Cámara López, jefa del área de Actividades Culturales, departamento de Cooperación y Promoción Cultural de AECID, han decidido conceder el primer Premio ACERCA de la Cooperación Española a la película que mejor contribuye a la difusión de los 17 Objetivos de la Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos a Talking about trees, del sudanés Suhaib Gasmelbari.

El jurado AECID premia este documental “por ser una película muy cinematográfica, que relata cómo una dictadura puede llegar a acabar con el cine en un país. Para ayudar a los cinco cineastas que protagonizan esta película y que no pudieron seguir con sus carreras, en su lucha para la reapertura de un cine en los alrededores de Jartum y devolver el cine a la población sudanesa, y por la valentía del director al rodar este documental en los tiempos de la dictadura, sin autorización y en completo secreto, con los riesgos que ello implica. Porque la revolución sudanesa surgió el año del estreno del documental en 2019 y es como si la Historia le respondiese”.

Para el director de Relaciones Culturales y Científicas AECID, Guzmán Palacios, “este premio es el fiel reflejo del espíritu de esta institución de poner en valor este vínculo intrínseco entre cultura y desarrollo, el acercar la cultura a los pueblos y en definitiva poner en valor la importancia de la cultura para estrechar vínculos de hermandad con las culturas hermanas como es el caso de la ribera norte de África”.

El Premio Casa África al Mejor Largometraje Documental ha recaído en Buddha in Africa, de la sudafricana Nicole Schafer, otro de los estrenos de la 17 edición del FCAT. El jurado lo ha justificado “por la manera en que la directora enseña un proceso contemporáneo poco documentado en un país desconocido que es el Malawi: la presencia china en África, a través de la educación, pero también de la cultura, la religión budista, las artes marciales y la enseñanza. Por como la directora pone de relieve las contradicciones y las paradojas y deja un espacio de libertad y de crítica al espectador para que se pueda forjar su propia opinión”.

Nicole Schafer ha agradecido el premio al festival y al jurado por videoconferencia desde Johannesburgo y se ha mostrado sorprendida por el galardón. También ha alabado la programación del festival, donde espera poder acudir muy pronto.

El jurado internacional también ha acordado conceder una Mención Especial al documental 143, rue du Désert (Hassen Ferhani, Argelia, 2019) y otra al largometraje de ficción Abou Leila (Amin Sidi-Boumediene, Argelia, 2019).

Premios al cortometraje

El jurado andaluz, formado por los cineastas Carlos Violadé, Marta M. Mata y Sara Gallardo, se ha encargado de desvelar el premio al Mejor Cortometraje de la sección En breve para Machini (Frank Mukunday, Tétshim, República Democrática del Congo, 2019), un corto de animación sin diálogos. Los realizadores congoleños también han agradecido su premio durante el acto virtual que ha desvelado el palmarés.

Para el jurado, “una gran historia desde lo más sencillo y pequeño, desde algo tan esencial y primitivo como son las piedras. Machini crea un universo único, lleno de poesía y originalidad, mostrando una realidad: las consecuencias que sigue teniendo el progreso de Occidente sobre el continente africano.

El jurado ha considerado también conceder una mención especial a Bablinga (Fabien Dao, Burkina Faso, 2019), “una mirada diferente sobre la migración y el sacrificio que implica abandonar el lugar de donde vienes. Todo en pos de lograr el sueño dorado de Europa, un falso espejismo que se derrumba con el paso del tiempo. Bablinga tiene una eficaz forma de transmitir la añoranza, la nostalgia y la inadaptación propia del desarraigo de las personas migrantes que siempre parten con la esperanza de una vida mejor”.

El Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger finaliza su 17 edición, la primera con formato híbrido de su historia, presencial y online, este domingo por la tarde con la mesa redonda de El Árbol de las Palabras dedicada a los afrocines de América Latina titulada La Tercera Raíz, en la que participan el documentalista brasileño Aldemar Matías, el cineasta cubano Tony Romero, la comunicadora social colombiana Laura Asprilla y la cineasta dominicana Wendy Espinal.

La 18 edición del FCAT volverá a celebrarse en primavera, si las circunstancias lo permiten, entre el 28 de mayo y el 5 de junio de 2021.