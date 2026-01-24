La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) difunde un vídeo grabado en la noche del viernes en el que se observan narcolanchas refugiadas en el puerto de Barbate mientras la borrasca Ingrid golpeaba con fuerza el litoral gaditano. El sindicato denuncia que la escena contradice el discurso oficial y vuelve a poner el foco en la falta de control y medios frente al narcotráfico, en el mismo escenario donde en 2024 murieron dos agentes.