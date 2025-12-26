Blanca Flores destaca las medidas del Gobierno "para mejorar la vida de la mayoría social de la provincia de Cádiz" en 2025

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha hecho balance de la gestión del Gobierno de España en la provincia durante el segundo semestre del año, con "actuaciones para mejorar la vida de la mayoría social y aumentar el bienestar de la clase trabajadora", ha manifestado.

Además, según la delegada el mantenimiento de la seguridad es uno de los principios de gestión del Gobierno y "desde la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en 2018 la cifra de detenidos supera los 30.000 y las 2.200 toneladas de droga incautadas". Flores ha manifestado que en estos siete años de vigencia del Plan, que va ya por su cuarta edición, éste ha recibido "más recursos económicos que nunca, con más de 160 millones de euros; más personal que nunca, con una cobertura de las plantillas policiales que ha crecido cerca de un 16%, con un índice de cobertura que supera el 95% y con una acción coordinada con otros países".

La subdelegada ha repasado, por otro lado algunas medidas "para mejorar la vida de los gaditanos del Gobierno de Pedro Sánchez" como la revalorización de las pensiones, que ha permitido blindar el poder adquisitivo de 237.271 pensionistas gaditanos (dato de noviembre). La pensión media de jubilación es de 1.551,53 €, cantidad que se verá incrementada con la revalorización del 2,7% aprobada para 2026 hasta más de 1.593 euros. También los trabajadores se han visto beneficiados del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en el presente año ha vuelto a subir hasta los 1.184 euros mensuales, ha resaltado.

A estos datos hay que añadir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en noviembre llega a 42.919 hogares gaditanos donde viven 130.158 personas. "El 74,89% de los titulares de la prestación son mujeres y el 36,9% de los beneficiarios son menores", ha sburayado

En el ámbito del empleo, "la Reforma Laboral ha propiciado la firma de 118.422 contratos indefinidos hasta noviembre de este año y ha provocado que su uso se incremente en Cádiz más de un 325% con respecto a 2019". "Actualmente 424.746 gaditanos están afiliados a la Seguridad Social, lo que demuestra la fortaleza del sistema", ha apuntado desde la subdelegación del Gobierno.

También relativo a las relaciones laborales, "los progenitores gaditanos con permisos por nacimiento o cuidado de menor pueden solicitar las dos semanas adicionales aprobadas por el Congreso en septiembre, a propuesta del Ejecutivo". El Gobierno de España pone el foco en contribuir a la protección de las familias trabajadoras, ampliando de 17 a 19 semanas retribuidas el período dedicado, y ensanchando los pilares del Estado de Bienestar.

Las medidas para el transporte y vivienda

Blanca Flores también ha querido resalta los abonos para el transporte, que "han contribuido a mejorar la economía, permitiendo apoyar a las familias a reducir el gasto en transporte, a la vez que se fomenta el uso del transporte público, más sostenible".

El reciente anuncio de la creación de un Abono Único de transportes con el que viajar por todo el país refuerza este apoyo. Permitirá su uso en trenes de media distancia, cercanías y servicios de autobús estatales, por una tarifa plana de 60€/mes para adultos y 30€/mes para menores de 26 años, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero.

Otras medidas van encaminadas a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes gaditanos menores de 35 años. "El Real Decreto que regula la cobertura frente a impagos en contratos de alquiler de vivienda es una herramienta que aportará seguridad, tanto a jóvenes y familias como a los propietarios, al incluir compensaciones por impago de rentas, daños causados en la vivienda y costes de suministros adeudados", ha dicho. A esto se suma la creación de la nueva Agencia Estatal de la Vivienda, que establecerá precios máximos en los alquileres para que personas con recursos limitados puedan disfrutar del derecho a la vivienda sin tener que destinar un porcentaje desorbitado de sus salarios.

Blanca Flores ha destacado la importancia de la colaboración institucional para impulsar y seguir avanzando en las políticas del Gobierno junto con ayuntamientos, Diputación Provincial o Junta de Andalucía, así como de asociaciones y colectivos, para el beneficio de los ciudadanos de la provincia.