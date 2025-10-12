Netanyahu dice que Israel está preparado para recibir "de inmediato" a los rehenes

El primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, aseguró este domingo que el país está preparado para recibir de forma inmediata a los 48 secuestrados, si bien aún no se conoce la hora oficial a la que comenzará su liberación de Gaza.

"Israel está preparado y listo para recibir de inmediato a todos nuestros secuestrados", dijo el mandatario en un comunicado tras conversar con el coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch.

Hamas ha confirmado este domingo al Wall Street Journal que está preparado para liberar a los últimos 20 rehenes vivos israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Algunas informaciones se podría adelantar su entrega a este mismo domingo, en vez de mañana, como había señalado inicialmente Donald Trump.

En paralelo, Egipto afirmó este domingo que ha invitado a países árabes, islámicos, europeos y asiáticos para asistir a la "histórica" Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, que mañana lunes presidirán los jefes de Estado de EE.UU. y Egipto, Donald Trump y Abdelfatah al Sisi, en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij.

En un comunicado, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, dijo que ha mantenido "contactos telefónicos con sus homólogos de Estados árabes, islámicos, europeos y asiáticos para transmitir invitaciones" para que sus jefes de Estado asistan a la cita, sin especificar los mandatarios invitados.

"En esos contactos telefónicos, Abdelaty abordó los preparativos y los temas (a abordar) en la cumbre que es un encuentro histórico destinado a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza e iniciar un nuevo capítulo de paz y seguridad en la región" de Oriente Medio, apuntó el comunicado.

Destacó también que el encuentro "pondrá fin al sufrimiento del pueblo palestino en la Franja de Gaza, a la luz de la visión del presidente estadounidense Trump para la paz en la región y sus sinceros esfuerzos por lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio y poner fin a los conflictos mundiales".

La Cumbre de Paz de Sharm el Sheij, que se celebrará en esta ciudad balneario, en el mar Rojo, fue anunciada tras el logro el miércoles del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

La Presidencia egipcia apuntó este domingo en un comunicado que la cita contará con la participación de líderes de más de 20 países, de los cuales han confirmado, entre otros, el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer.

El acuerdo del miércoles, que constituye la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza, incluye una tregua, que entró en vigor el viernes, así como la liberación de todos los rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos y el ingreso de más ayuda a Gaza.