Defensas antiaéreas rusas derriban 75 drones ucranianos en cinco regiones y en Crimea

Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 75 drones ucranianos sobre cinco regiones de la parte europea del país y la anexionada península de Crimea.

Según el Ministerio de Defensa ruso, 46 aparatos no tripulados fueron abatidos sobre los cielos de Rostov y otros 22 en la región fronteriza de Bélgorod, la más castigada por la guerra.

También fueron eliminados tres drones de ala fija en Crimea; dos en Kursk y uno en Vorónezh y en Briansk.

Unos 150 bomberos trabajan por segunda jornada consecutiva en las labores de extinción del incendio provocado el viernes por un dron enemigo en un depósito de petróleo en la ciudad de Penza, ubicada a unos 500 kilómetros al sudeste de Moscú.

Ucrania centra sus ataques desde hace meses en la infraestructura energética rusa, especialmente las refinerías de las regiones del sur del país, con lo que ha diezmado su potencial de producción y suministro con destino a la maquinaria del ejército ruso.

Moscú se ha ensañado en las últimas semanas bombardeando incesantemente la infraestructura civil del país vecino, dejando sin luz y calefacción a millones de ucranianos cuando las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados bajo cero.

Rusos y ucranianos se reúnen desde el viernes en Abu Dabi, donde con mediación de EE.UU. intentan ultimar un acuerdo de paz, para lo que el principal escollo sigue siendo el control de la región del Donbás.