Peugeot, con la suma de turismos y comerciales, cierra 2025 creciendo dos dígitos en España

Peugeot concluyó 2025 en España con unas matriculaciones totales de 81.861 turismos y vehículos comerciales, lo que representa un incremento total del 12 por ciento con respecto al ejercicio anterior y sitúa a la marca entre las principales del mercado automovilístico español.

El crecimiento obedeció a un avance significativo en las ventas de vehículos comerciales, que mostraron un incremento superior al de los turismos y consolidaron a Peugeot como una de las opciones preferidas por profesionales y empresas.

2008 y 208, los dos turismos de Peugeot hechos en España, fueron los modelos de mayor tirón de ventas el año pasado para Peugeot, ambos situados por encima de las 20.000 unidades matriculadas. Respectivamente sus ventas interanuales crecieron un 18,1 y 52,6 por ciento. / 5

Según los datos facilitados por la propia compañía, 57.142 de los vehículos vendidos fueron turismos, cifra que sitúa a Peugeot como octava marca en el mercado de particulares; mientras que, 24.719 matriculaciones correspondieron a furgones y furgonetas, lo que supuso un crecimiento interanual notable, del 12,7 por ciento; y una cuota de mercado destacada en el segmento de comerciales, del 13,2.

El mayor retroceso de ventas entre los turismos de Peugeot lo protagonizó el 308, que ahora estrena actualización. Fue, con 3.754 unidades, el cuarto modelo más vendido de la marca pero con sus ventas cayendo un 43,7 por ciento.

El canal empresarial (B2B) se erigió como un motor clave del avance, con un ritmo de crecimiento del 26 por ciento -alcanzó las 44.302 matriculaciones en este canal- que duplicó al del mercado general y permitió a la marca situarse en la segunda posición, con un 8 por ciento de penetración. La directora general de Peugeot España, Ana Gema Ortega, destacó la confianza del tejido empresarial en la oferta de la compañía.

Peugeot también subrayó que el 60 por ciento de los vehículos vendidos en España proceden de producción local, con modelos ensamblados en plantas nacionales, lo que aporta competitividad y refuerza el vínculo con el mercado español.

Además, 2025 fue el primer año en que las ventas de vehículos electrificados (híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros) superaron a las de mecánicas tradicionales, representando más de la mitad de las matriculaciones, según el análisis sectorial.

El modelo de menor aceptación de su actual gama de turismos en 2025 fue el 408, que no llegó a las 1.600 unidades matriculadas. El restyling que ahora estrena deberá impulsarle.

En este contexto, Peugeot reafirmó sus planes de producto para 2026, con nuevos lanzamientos como las últimas actualizaciones de los 308 y 408, así como el del futuro E-208 GTI eléctrico, con un motor de 280 CV -206 kW- y ratificó su apuesta por seguir creciendo por encima del ritmo del mercado, manteniendo un enfoque en electrificación, satisfacción del cliente y renovación de gama.