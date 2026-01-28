España con más de 53.000 puntos de recarga pública tras el mayor despliegue logrado en un año

España finalizó 2025 con un total de 53.072 puntos de recarga de acceso público, lo que supone un incremento del 37 por ciento respecto al cierre de 2024, según el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC correspondiente al cuarto trimestre del año. Con la instalación de 14.347 nuevos puntos, el ejercicio anual recién terminado se convierte en el den mayor despliegue de infraestructura de recarga desde el inicio de este indicador. Sólo en el último trimestre, la red creció en 965 nuevos puntos.

Junto al aumento de la infraestructura operativa, el informe señala un crecimiento significativo de los puntos de recarga no operativos por estar en mal estado, averiados o no conectados a la red eléctrica, que alcanzan los 16.340. Esta cifra representa un incremento del 43 por ciento respecto a 2024, con 4.894 puntos más: son casi uno de cada cuatro instalados.

Anfac elabora su mapa de puntos de carga de acceso público en base a los datos aportados por Electromaps y hoy suman más de 53.000 en toda España. / ANFAC

Un indicador global más cerca de la media europea

El indicador global de electromovilidad en España -resultado de la media entre el indicador de penetración del vehículo electrificado y el de infraestructura de recarga- se situó en 22,9 puntos sobre 100 al cierre de 2025. Esta puntuación supone una mejora de 7,4 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2024 y permite a España reducir la distancia con la media europea, situada en 35,5.

Por comunidades autónomas, Madrid lidera el ranking del indicador global con 34,1 puntos -prácticamente a niveles de la UE-, que incremento su resultado en 12,4; seguida de Navarra con 29,8 y Cataluña con 25,4. En contraste, Ceuta y Melilla continúan en las últimas posiciones, con un aumento de apenas 0,2 puntos respecto a 2024.

El Barómetro también refleja que el mercado de vehículos electrificados fue el principal impulsor de la mejora del indicador global. Durante 2025, el indicador de penetración del vehículo electrificado creció 11,2 puntos hasta situarse en 32,6 sobre 100. Este avance coincidió con un aumento constante de la cuota de matriculaciones de vehículos electrificados, que se mantuvo por encima del 20 por ciento desde mediados de año.

En Europa, la media avanzó 7,2 puntos, situándose en 45,8 sobre 100, de modo que España se aleja de las últimas posiciones del ranking y se acerca a esa cifra. Noruega fue el país que más creció, con un avance de 23,4 puntos, seguida de Alemania, Países Bajos, Reino Unido y España, todos por encima de los dos dígitos de mejora.

España avanza en puntos de carga de acceso público. A la cabeza está Castilla y León. En cuanto a la red de carga rápida nuestro país ya supera largamente los 5.000 puntos: son un 10 por ciento del total.

En cuanto a la infraestructura, el indicador avanzó en España de forma más moderada y alcanzó los 13,2 puntos sobre 100 en 2025, con un incremento de 3,6 puntos en el conjunto del año. Por regiones, Castilla y León se mantiene en el primer puesto con 20,2 puntos, seguida de Cantabria, con 18,4 puntos y Asturias, 18,0. Esta comunidad protagoniza el mayor crecimiento, con 6,6 puntos, seguida de Aragón y Madrid, con 5,3 y 5,2 puntos en ese orden.

En la UE la disponibilidad de puntos de carga aumenta 4,4 puntos, llegando a 25,2 sobre 100 puntos de media. Países Bajos y Noruega lideran el ranking con 98,1 y 73,7 puntos, y el primero de estos dos países es el que más crece, con 7,8 puntos de avance, seguido de Alemania y Francia, con 5,4 y 4,1 puntos.

Los puntos de carga de menor potencia, por debajo de 22 kW, aún suponen un porcentaje muy alto del total en España: casi un 70 por ciento de la red es de ese tipo. / t

En cuanto a la red de carga rápida, con potencias por encima de 150 kW, creció en nuestro país un 58 por ciento y sumó 5.151 puntos, lo que representa cerca del 10 por ciento del total de la red de recarga pública. En lo que respecta a la red de hasta 22 kW, la de baja potencia, constituye un 70 por ciento de la red de acceso público.

El informe concluye que, pese al avance registrado en 2025 tanto en la penetración del vehículo electrificado como en el despliegue de la infraestructura, el desarrollo de la red de recarga -especialmente la de alta potencia y en tramos interurbanos- continúa siendo un elemento clave para consolidar la electromovilidad en España.