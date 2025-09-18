Ocio
Así se realiza la descarga de las embarcaciones del 'Lila Mumbai', buque retenido por Aduanas

La descarga de una de las embarcaciones del 'Lila Mumbai', este jueves. / Erasmo Fenoy

Aduanas ha comenzado este jueves la descarga de las diez embarcaciones que transporta el buque 'Lila Mumbai', retenido desde el pasado 27 de agosto por las autoridades españolas.

Las autoridades han tomado esta decisión ante la sospecha de que puedan tener tanto uso civil como militar, vulnerando en este último caso el embargo de armas decretado por la ONU sobre Libia, donde tenía previsto su destino, en concrero al puerto de Bengasi.

