El velero más grande del mundo cruza el Estrecho de Gibraltar y hace escala en Ceuta

El Estrecho de Gibraltar ha vuelto a ser este domingo escenario de una estampa de película. A primera hora de la mañana, las velas del Club Med 2 se recortaron sobre el horizonte rumbo a Ceuta, donde el que está considerado el velero más grande del mundo ha hecho escala en su travesía por el Mediterráneo. Su presencia, tan elegante como imponente, no pasó desapercibida: decenas de curiosos se acercaron al puerto para fotografiar el barco y contemplar de cerca esta joya de la navegación moderna.

Procedente de Málaga, el Club Med 2 permanecerá en la ciudad hasta las seis de la tarde, cuando partirá hacia Cádiz para continuar su ruta.

El Club Med 2 combina el encanto clásico de los grandes veleros con el confort de un crucero de lujo. Con cinco mástiles, 2.500 metros cuadrados de velas y 187 metros de eslora, este coloso del mar ofrece una experiencia única a bordo para los más de 300 pasajeros que viajan en él, atendidos por una tripulación de cerca de 200 personas de distintas nacionalidades.

Perteneciente a la Exclusive Collection de la compañía francesa Club Med, el velero cuenta con 164 camarotes, dos restaurantes de alta cocina, spa, gimnasio y una plataforma para deportes acuáticos que se despliega desde la popa. A bordo, el ambiente es tan cuidado como su diseño: interiores inspirados en la Riviera francesa, materiales nobles, y una atmósfera que conjuga la serenidad del mar con el lujo discreto.

El Club Med 2 navega durante el verano por el Mediterráneo, el Adriático y el Egeo, y cruza el Atlántico en otoño para pasar el invierno en el Caribe, donde se convierte en refugio de quienes buscan destinos exclusivos y el placer de la navegación auténtica.

Lanzado en 1992 en Le Havre (Francia), este velero fue concebido como una obra maestra tecnológica: combina siete velas controladas por ordenador con un sistema diésel-eléctrico que le permite mantener la elegancia de la navegación a vela sin renunciar a la fiabilidad moderna. Su gemelo, el Club Med 1, fue vendido años después a Windstar Cruises, donde sigue surcando los mares con el nombre de Wind Surf.