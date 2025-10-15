El 'Royal Clipper', uno de los veleros más grandes del mundo, hace escala en Gibraltar

El Royal Clipper, uno de los veleros más grande del mundo, hizo escala en Gibraltar como parte de su itinerario por el Mediterráneo Occidental. Este majestuoso barco, conocido por su elegancia clásica y su capacidad para navegar con velas, pasó previamente por Ibiza, Palma de Mallorca y Mahón y realizó paradas en Motril y Málaga antes de llegar al Peñón el pasado lunes. El velero continuó su viaje hacia Tánger (Marruecos), y a primera hora de este miércoles ha llegado a Cádiz.

Operado por la naviera Star Clippers, el Royal Clipper es un velero de cinco mástiles que replica los grandes veleros de antaño. Con una capacidad para 227 pasajeros, ofrece una experiencia de navegación única que combina la modernidad con el romanticismo de la vela clásica. A pesar de su tamaño, el Royal Clipper mantiene la esencia de los veleros tradicionales, permitiendo a los pasajeros participar en maniobras de izado de velas y disfrutar de la navegación a vela en su máxima expresión.

El Royal Clipper, en la bahía de Algeciras.

Una experiencia única

Viajar a bordo del Royal Clipper es una experiencia que combina lujo, aventura y respeto por la tradición marítima. Los pasajeros pueden disfrutar de actividades como la navegación a vela, clases de navegación, excursiones en tierra y una gastronomía de alta calidad, todo ello en un ambiente relajado y elegante. Este tipo de cruceros atrae a viajeros que buscan una alternativa a los grandes barcos de crucero, ofreciendo una experiencia más íntima y personalizada.

Inspirado originalmente en un buque escuela de vela construido en Gdansk (Polonia) y que más tarde sirvió como centro vacacional para trabajadores de la minería, el barco fue adquirido por la compañía Star Clippers para ser transformado en un crucero de lujo. El proyecto, firmado por Mc Fairlane Ship Design, tomó forma en los astilleros neerlandeses Merwede, donde culminó con su entrega a la naviera en el año 2000. Desde entonces, el Royal Clipper surca los mares entre el Mediterráneo en verano y el Caribe en invierno.

Así renació, un siglo después de su legendario predecesor, el mayor velero de su clase, heredero de aquella silueta majestuosa que le valió el sobrenombre de “la catedral de la vela”. Con sus 4.425 toneladas de registro bruto, 134,8 metros de eslora y 16,5 de manga, el Royal Clipper entró en su día en el Libro Guinness de los Récords como el velero de aparejo cuadrado más grande del mundo.