TTI Algeciras acoge desde esta semana las escalas de la ruta Asia-Europa con los buques más grandes del mundo

El Puerto de Algeciras y la terminal semiautomatizada de Isla Verde Exterior, TTI Algeciras, acogerán a partir de esta semana las primeras escalas del servicio que conecta Algeciras con el lejano Oriente. El nuevo servicio Far East 4, operado por HMM y Ocean Network Express (ONE) para The Alliance, a la que pertenecen las navieras HMM, ONE, Hapag Lloyd y Yang Ming, conectará puertos de Corea del Sur, China y el norte de Europa con la dársena algecireña y en él se incluirán los portacontenedores de la clase Algeciras, encabezados por el buque insignia de la naviera surcoreana, el HMM Algeciras, el portacontenedores más grande del mundo con capacidad máxima de 23.964 teus en sus 400 metros de eslora y 61 de manga.

Los primeros barcos en escalar a partir del 15 de julio serán el HMM Hamburg (23.964 teus), HMM Southampton (23.964), HMM Algeciras (23.964) y MOL Triumph (20.170).

La rotación completa del servicio es Qingdao (China), Busan (Corea del Sur), Ningbo (China), Shanghai (China), Yantian (China), Algeciras, Rotterdam, Hamburgo, Amberes y Rotterdam, y de vuelta a Asia escala en Algeciras antes de llegar a Singapur y finalizar en Qingdao.

Esta rotación establece unos tiempos de tránsito desde Busan y Shanghai a Algeciras de 33 y 27 días, respectivamente, que permiten que las mercancías lleguen más rápido que a otros puertos de la Península Ibérica.