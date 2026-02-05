El Puerto de Algeciras afronta otra jornada con mínimas operaciones y la mirada puesta en una mejoría del tiempo para el viernes

Camiones a la espera de la apertura del Puerto de Algeciras en el polígono de Palmones

El Puerto de Algeciras atraviesa este jueves otra jornada de práctica paralización de sus actividades como consecuencia de la borrasca Leonardo. El frente, que comenzó a arreciar en la noche del pasado martes 3, mantiene bajo mínimos la actividad marítima, así como en buena parte de las terminales de contenedores y en las conexiones para carga rodada y pasajeros entre ambas orillas del Estrecho.

Leonardo, además, ha agravado la ya de por sí delicada situación previa en la dársena, con miles de camiones atrapados y pendientes de la mejoría de las condiciones meteorológicas y de la navegación. Las previsiones actuales apuntan a la posible recuperación de la actividad marítima a partir de las 2:00 de este viernes 6 (hora a la que comienza uno de los turnos de la estiba) y de la actividad en tierra desde las 5:00 en las terminales de contenedores. El resto de servicios se mantienen a la espera de la evolución de la meteorología.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) informó a primera hora de la mañana de la situación, con la cancelación de las salidas de los ferris en la línea Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta. Ya por la tarde, el buque Pasión por Formentera de Baleària se incorpora al servicio entre Algeciras y Ceuta con una salida a las 18:00.

Además, permanece cerrado el acceso a camiones al interior del Puerto de Algeciras, ante la saturación de todas las áreas de espera y preembarque. Igualmente se mantiene la recomendación de evitar circular por el puerto a los vehículos ajenos a la actividad.

Las terminales de contenedores permanecen paradas (sin atender la carga y descarga de contenedores), a la par que los fondeaderos permanecen desalojados por seguridad.

En el Puerto de Tarifa se encuentran canceladas para este jueves todas las conexiones con Tánger.

Sin operativa marítima

Las condiciones del mar mantienen prácticamente paralizada la operativa marítima. Con motivo de las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días, y que han sido evaluadas por la Corporación de Prácticos y a propuesta de la Capitanía Marítima, la dirección general de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha determinado la cancelación de todas las operaciones en los cuatro fondeaderos de las aguas interiores de la bahía de Algeciras (A, B, C y D).

Situación de los fondeaderos interiores de la Bahía de Algeciras, este jueves a las 15:50.

Igualmente permanecen canceladas las operaciones en los muelles de las dos terminales de contenedores (APM Terminals y TTI Algeciras); en el muelle de carga de la factoría de Acerinox Europa; en el pantalán del parque energético de Moeve en San Roque, así como en los astilleros de Cernaval (Campamento).

La carga y descarga de productos petrolíferos en la terminal de Evos Algeciras se encuentra igualmente suspendida, así como cualquier operación en los muelles y los diques norte y exento.

A los buques que permanezcan atracados, se les recomienda reforzar amarras y mantener la máquina principal en condiciones operativas. Se mantiene la vigencia de tales medidas hasta nueva evaluación la situación, según las condiciones Meteorológicas, que hicieren factible la disminución del riesgo existente para la seguridad de las personas y la navegación.

Las terminales están enviando mensajes a sus clientes informando de la situación y dejando siempre las previsiones de recuperación de la actividad condicionadas a la evolución del temporal.

Miles de camiones atrapados

Unos 3.000 camiones se mantienen atrapados y a la espera de poder embarcar en Algeciras. Los vehículos se reparten entre las zonas de aparcamiento interiores del Puerto de Algeciras, así como en numerosos enclaves y explanadas en la bahía. En Algeciras, hay camiones acumulados tanto en el parque feria (zona de atracciones) como en la explanada del Llano Amarillo más cercana al Lago Marítimo y en sus dos polígonos industriales (La Menacha y Cortijo Real).

Camiones a la espera de la apertura del Puerto de Algeciras en el polígono de Palmones / VANESSA PÉREZ

En Los Barrios, el parque comercial de Palmones y sus polígonos siguen siendo una de las zonas de espera improvisadas, así como la vía de servicio en la A-7, por lo que las autoridades municipales recomiendan a los conductores que vayan a efectuar sus compras que guarden precaución con los vehículos y remolques estacionados. En San Roque, los polígonos industriales y parte de la Zona Logística son igualmente zona de cobijo para los vehículos y sus conductores.