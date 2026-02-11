El Puerto de Algeciras embarca 800 trailers y 300 remolques al día para deshacer el atasco de camiones

El Puerto de Algeciras trabaja a destajo para normalizar el tráfico de camiones tras la histórica acumulación de vehículos pesados en el recinto y los polígonos de la bahía de Algeciras como consecuencia del tren de borrascas. Desde el pasado domingo, cuando volvieron a estar operativas las líneas de Algeciras a Tánger-Med (la de mayor demanda) y Algeciras-Ceuta, el Puerto está embarcando unos 800 camiones y 300 semirremolques al día. Además, otro importante volumen de tráfico pesado entra y sale del Puerto para dar servicio a las terminales de contenedores.

Y todo mientras siguen llegando más camiones desde toda España al entorno de la bahía de Algeciras con intención de cruzar hacia Marruecos. Ante el colapso sufrido durante las borrascas Kristin, Leonardo y Marta, que dejó a miles de camiones atrapados en el Puerto y los municipios cercanos, un dispositivo formado por las fuerzas de seguridad establece agrupaciones de vehículos y ordena el paso de manera que cuando un grupo de vehículos y remolques embarca en el Puerto, otro entra en el recinto y se pone a la espera. El mecanismo, en esencia, es el mismo que se sigue durante la Operación Paso del Estrecho (OPE).

"La Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Algeciras y la Policía Portuaria coordinan todas las actuaciones de agilización de embarques así como de petición de camiones desde el exterior y transferencias desde el exterior al interior del recinto portuario. Está funcionando muy bien y eso da idea también de la coordinación existente entre los diferentes servicios, cuerpos y administraciones", explica Manuel Sánchez de Alcázar, del departamento de Protección y Seguridad Portuaria.

El objetivo del Puerto pasa por evacuar el máximo número posible de camiones antes del viernes, cuando vuelva a activarse el nivel de aviso amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho, con vientos de hasta 60 kiómetros por hora y olas de unos 4 metros. No obstante, normalizar una situación como la generada por las borrascas conllevará aún varios días.

Un camión en el Puerto de Algeciras. / Erasmo Fenoy

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) mostró la semana pasada su preocupación por la situación y reclamó soluciones a medio y largo plazo. “No podemos permitir que situaciones como esta vuelvan a colapsar zonas industriales y empresariales clave para la economía del Campo de Gibraltar. Es imprescindible habilitar espacios adecuados y protocolos claros para la gestión de estos picos de tráfico pesado, protegiendo tanto a las empresas como a los propios transportistas”, sostuvo entonces el presidente de la CEC, Francisco Arroyal.

Arroyal destacó que el Campo de Gibraltar es un enclave estratégico de primer nivel en el ámbito logístico y portuario, por lo que resulta imprescindible dotarlo de infraestructuras, planificación y mecanismos de respuesta acordes a esa realidad. “Las empresas necesitan seguridad, previsión y capacidad de respuesta. Cuando falla alguno de estos elementos, el perjuicio económico es inmediato”, añadió. La CEC se mostró abierta a colaborar con la Autoridad Portuaria en la habilitación de estas zonas de emergencia.

El Puerto de Algeciras dispone de tres zonas específicas y reguladas para atender a los camioneros: la Terminal de Tráfico Pesado IVI (TTP-1), destinada al tráfico de importación; la Terminal de Tráfico Pesado IVE (TTP-2), orientada al tráfico de exportación; y el área de Transporte Horizontal (TH), dedicada al estacionamiento de cabezas tractoras y chasis de transporte horizontal que efectúan los movimientos de los remolques. En 2023, el área de tráfico pesado atendió 223.416 movimientos.

La TTP-1 dispone de 1.121 plazas y la TTP-2 tiene 412 plazas, mientras que la terminal de transporte horizontal puede albergar 130 plazas entre tractoras y chasis. En total, la superficie de las tres alcanza las 20 hectáreas. Durante la crisis de lso temporales, el Puerto ha recurrido a otras zonas e incluso a carriles completos de los viales interiores para acoger camiones y remolques.