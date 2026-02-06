La Confederación de Empresarios lamenta el perjuicio en los polígonos por la acumulación de camiones ante el colapso logístico del Puerto de Algeciras

Las fotografías de los camiones a la espera de la apertura del Puerto de Algeciras en el polígono de Palmones

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha mostrado este viernes su preocupación por la situación de colapso logístico que se está produciendo en el Campo de Gibraltar como consecuencia de las restricciones y paradas en el tráfico marítimo entre el Puerto de Algeciras y Tánger Med, derivadas de los recientes temporales que han afectado al Estrecho.

La acumulación de cientos de camiones en el entorno portuario y en distintos puntos del área industrial, especialmente en zonas como Palmones, está generando importantes afecciones al normal funcionamiento de numerosas empresas, que ven cómo se ocupan aparcamientos privados, accesos a naves y espacios logísticos, dificultando la actividad diaria y la atención a clientes.

La CEC subraya que esta situación no es responsabilidad de los transportistas, que también están sufriendo las consecuencias de una coyuntura meteorológica adversa y de la falta de alternativas operativas, sino que pone de manifiesto la necesidad de una mejor planificación y coordinación entre las distintas administraciones y organismos competentes.

El vicepresidente de la CEC, Francisco Arroyal, ha reclamado una actuación inmediata y soluciones a medio y largo plazo. “No podemos permitir que situaciones como esta vuelvan a colapsar zonas industriales y empresariales clave para la economía del Campo de Gibraltar. Es imprescindible habilitar espacios adecuados y protocolos claros para la gestión de estos picos de tráfico pesado, protegiendo tanto a las empresas como a los propios transportistas”, ha señalado.

Arroyal ha insistido en que el Campo de Gibraltar es un enclave estratégico de primer nivel en el ámbito logístico y portuario, por lo que resulta imprescindible dotarlo de infraestructuras, planificación y mecanismos de respuesta acordes a esa realidad. “Las empresas necesitan seguridad, previsión y capacidad de respuesta. Cuando falla alguno de estos elementos, el perjuicio económico es inmediato”, ha añadido.

La CEC valora positivamente que responsables municipales, como Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios, hayan alzado la voz ante las quejas de las empresas del polígono de Palmones, y considera fundamental que esta preocupación se traslade de forma efectiva a las administraciones competentes en materia portuaria, de transporte y ordenación del tráfico.

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz reitera su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones técnicas y operativas que permitan compatibilizar la actividad logística con el normal desarrollo de la actividad empresarial, evitando que episodios excepcionales como los vividos estos días se traduzcan en un problema estructural para el tejido productivo del Campo de Gibraltar.