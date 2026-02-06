El Puerto de Algeciras recupera de forma gradual las conexiones marítimas con Marruecos tras varios días de temporal

El Puerto de Algeciras afronta una mejora progresiva de la operatividad marítima tras el paso de la borrasca Leonardo, que durante los últimos días ha condicionado de manera severa las conexiones en el Estrecho de Gibraltar. Aunque la situación dista aún de la normalidad, la reanudación de varias líneas clave permite aliviar parcialmente el impacto sobre el tráfico de pasajeros y mercancías entre Europa y el norte de Marruecos.

Según la información facilitada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), el tráfico de ferries entre Algeciras y Ceuta quedó restablecido en la tarde del jueves, a partir de las 19:30, lo que permitió retomar una conexión esencial tanto para residentes como para el transporte de suministros hacia la ciudad autónoma. Esta recuperación se produjo tras varios días de cancelaciones continuadas provocadas por el fuerte oleaje y las rachas de viento en el Estrecho.

La línea Algeciras-Tánger Med volvió a operar desde las 18:30 del jueves, restableciéndose una de las principales arterias marítimas entre España y Marruecos. Desde ese momento, una docena de buques han zarpado con destino al puerto marroquí, en un esfuerzo por absorber la demanda acumulada de pasajeros y vehículos tras las restricciones de jornadas anteriores.

No obstante, la APBA subraya que la operativa se mantiene condicionada por la meteorología. Aunque las condiciones del mar han experimentado una mejora respecto a días precedentes, la flota no está trabajando al cien por cien de su capacidad, lo que obliga a las navieras a ajustar horarios y frecuencias. Las próximas salidas y posibles modificaciones pueden consultarse a través de los canales oficiales de información al pasajero del puerto.

https://www.apba.es/informacion-pasajero

En contraste con esta recuperación parcial, la conexión marítima entre Tarifa y Tánger Ciudad permanece completamente suspendida. Las salidas desde el puerto tarifeño continúan canceladas, a la espera de una estabilización definitiva del estado de la mar que permita garantizar la seguridad de las travesías en una de las rutas más sensibles a las condiciones meteorológicas del Estrecho.

En el ámbito del tráfico de mercancías, el Puerto de Algeciras ha logrado reactivar una parte sustancial de su actividad. Las terminales de contenedores se encuentran operativas desde las 05:00, con un total de seis buques trabajando en los muelles. Entre ellos destacan dos grandes portacontenedores de tráfico intercontinental, los megaships Marit Maersk y ONE Truth, procedentes de distintos puertos europeos y con destino final en Singapur, reflejo del papel estratégico de Algeciras como nodo logístico clave en las rutas marítimas globales.

Pese a esta recuperación, el acceso de camiones al recinto portuario continúa restringido. La Autoridad Portuaria mantiene el veto generalizado, permitiendo únicamente la entrada de unidades con destino Ceuta y aquellas vinculadas directamente a la operativa de las terminales de contenedores, con el objetivo de evitar congestiones y garantizar la fluidez del tráfico profesional.

Camiones a la espera de la apertura del Puerto de Algeciras en el polígono de Palmones.

La APBA insiste en la recomendación de evitar la circulación por el puerto a los vehículos ajenos a la actividad portuaria, una medida que se mantendrá mientras persistan las condiciones excepcionales derivadas del temporal y la operativa se desarrolle de manera progresiva.

La evolución de la jornada y de los próximos días estará marcada por la meteorología en el Estrecho de Gibraltar, un factor determinante para que el Puerto de Algeciras pueda recuperar plenamente la normalidad en las conexiones marítimas con Marruecos, fundamentales tanto para el tránsito de pasajeros como para el intenso tráfico de mercancías que caracteriza a uno de los principales puertos del sur de Europa.